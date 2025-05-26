Прем'єом Румунії може стати колишній в. о. президента Болоян - Politico

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Переможець виборів у Румунії Нікушор Дан (Nicușor Dan) після приведення до присяги як президента країни в понеділок одразу зіткнеться з "пекельним випробуваннями", оскільки намагатиметься впоратися з серйозними економічними проблемами і спадщиною політичних розбіжностей, пише Politico.

За інформацією видання, Дан розпочне роботу над формуванням нового уряду з переговорів між проєвропейськими політичними партіями в румунському парламенті. Цей процес і призначення нового прем'єр-міністра може зайняти кілька тижнів.

"Дан заявив, що працюватиме з проєвропейськими партіями в парламенті, хоча найбільша з них - Соціал-демократична партія (СДП) – зважує, чи не краще їй відігравати опозиційну роль. Дан хоче призначити прем'єр-міністром шанованого тимчасового президента Іліє Болояна, а своїм пріоритетом визначив скорочення дефіциту державного бюджету до 7,5% ВВП", - йдеться у повідомленні.

Якщо СДП відмовиться приєднатися до правлячої коаліції, ці цілі, можливо, доведеться реалізовувати через уряд меншості, що зробить нову адміністрацію менш стабільною.

Як заявив Дан виданню, його країна хоче відігравати більш "активну" роль у справах ЄС, в тому числі в переговорах щодо семирічного бюджету блоку. На відміну від своїх політичних опонентів, новообраний президент рішуче підтримує продовження допомоги Україні та зміцнення автономних оборонних можливостей ЄС.

Сам Дан заявив, що хоче відродити віру нації в демократію, яка і так була слабкою, а потім зазнала катастрофічного удару після того, як минулорічні президентські вибори були скасовані на тлі звинувачень в іноземному втручанні. Це завдання включатиме боротьбу з корупцією на всіх рівнях, призначення нових сильних суддів і прокурорів, а також подолання задушливого впливу авторитетних політичних партій, таких як СДП і Націонал-ліберальна партія (НЛП), на політичну діяльність.

Як повідомлялось, Дана у понеділок, 26 травня, офіційно приведено до присяги на посаді президента Румунії. Подія відбулася на пленарному засіданні парламенту країни.

Він став новим обраним президентом Румунії після обробки 99,82% протоколів з виборчих дільниць у країні та за кордоном. У відсотковому співвідношенні Дан отримав 53,78%, а Сіміон - 46,22%. Президент Володимир Зеленський привітав Дана з перемогою на виборах.