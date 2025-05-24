Інтерфакс-Україна
Політика
14:46 24.05.2025

ЄС може відключити 20 російських банків від SWIFT, а граничну ціну на нафту знизити до $45 – ЗМІ

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ЄС може відключити 20 російських банків від SWIFT, а граничну ціну на нафту знизити до $45 – ЗМІ

Європейський Союз розглядає можливість відключення понад 20 російських банків від міжнародної платіжної системи SWIFT, а також зниження цінової стелі на російську нафту і запровадження заборони на газопроводи "Північний потік" у межах нового пакета санкцій, повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела.

"Європейський Союз розглядає можливість відключення понад 20 банків від SWIFT та заборону газопроводів "Північний потік" у рамках нового санкційного пакету для посилення тиску на Москву з метою припинення війни проти України", - пише видання у суботу. Проте зазначається, що рішення про терміни потенційних обмежень ще не прийнято.

Як повідомлялося, Європейська комісія планує провести закриті консультації з державами-членами ЄС щодо наступних санкцій проти Росії.

В межах нового, вже 18 пакету санкцій, ЄС також планує запропонувати знизити граничну ціну на нафту "Групи семи" приблизно до $45 і нові торговельні обмеження на суму 2,5 млрд євро з метою скоротити доходи Росії та її здатність отримати в свої руки технології, необхідні для виробництва зброї.

Як відомо, зараз обмеження ціни на нафту становить $60 і забороняє постачальникам послуг з країн G7 транспортувати та обслуговувати продаж нафти, якщо ціна перевищує цю межу. Для зниження ціни буде потрібна підтримка США.

Повідомляється, що ключовим моментом у новому пакеті є намір ЄС запровадити санкції проти газопроводів "Північний потік". Санкції додатково підтвердять позицію Європи про небажання відновлення постачання російського трубопровідного газу.

Крім того, Євросоюз хоче розширити санкції проти "тіньового флоту" російських танкерів і розглядає подальші обмеження проти банків, які сприяють війні Росії, а також проти Російського фонду прямих інвестицій.

У новий, уже 18-й санкційний пакет з часу повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році, ЄС також хоче включити положення, які захищатимуть європейські компанії від арбітражних позовів за двосторонніми інвестиційними угодами.

Теги: #єс #рф #swift

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