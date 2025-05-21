Генсек НАТО хоче бачити саміт в Гаазі успішним і не коментує можливість його скорочення у часі через Трампа

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте хоче бачити успішним саміт НАТО, який пройде 24-25 червня в Гаазі (Нідерланди), і уникає говорити про те, чи є намір скоротити тривалість зустрічі лідерів країн-членів альянсу через можливість суперечки з президентом США Дональдом Трампом.

"Я хочу, щоб Гаазький саміт був сплеском, він має представити НАТО на світовій арені не лише як найуспішніший оборонний альянс за всю історію, але й як такий, що рухається вперед", - сказав Рютте у середу в Брюсселі в штаб-квартирі НАТО на спільній з президентом Чехії пресконференції.

Генсек відповідав на запитання, чи може він підтвердили інформацію, розповсюджену деякими ЗМІ щодо прохання держав-членів НАТО обмежити кількість обговорень в ході саміту в Гаазі та скоротити його тривалість, щоб уникнути суперечок з Трампом.

Рютте зазначив, що в ході саміту союзники "повинні зосередитися на трьох головних питаннях". "Одне – це витрати на оборону. Інше – забезпечити, щоб наша оборонно-промислова база була здатна виробляти те, що нам потрібно, аби, коли справа доходить до постійної та довгострокової російської загрози, коли справа доходить до цього нарощування китайської військової сили, ми знали, що Північна Корея, Китай, Іран та Росія працюють дедалі більше спільно. Подивіться, що відбувається в Україні - Північна Корея, Китай та Іран активно підтримують воєнні зусилля Росії в Україні. І ми знаємо, що тероризм є постійною загрозою для території НАТО", - деталізував він.

За словами генсека, він хоче, щоб союзники "витрачали більше, виробляли більше". "І коли справа доходить до України, це також буде темою саміту. Ми повинні переконатися, що поки триває боротьба, ми разом зробимо усе можливе, щоб Україна була в найкращому можливому становищі для продовження цієї боротьби. І коли настане мир, щоб мирна угода була б тривалою, довговічною, щоб ми ніколи не повернулися до повторення того, що ми бачили з Мінською угодою. Тож це те, чого я хочу від саміту в Гаазі. І я цілком впевнений, що ми можемо цього досягти", - заявив Рютте.