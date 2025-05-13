Інтерфакс-Україна
Політика
10:40 13.05.2025

Стефанішина сподівається на відновлення діалогу з Угорщиною

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Стефанішина сподівається на відновлення діалогу з Угорщиною

Віцепремʼєр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції — міністерка юстиції України Ольга Стефанішина обговорила з Єврокомісаркою з розширення Мартою Кос подальші кроки переговорного процесу щодо вступу України до Європейського Союзу.

"У межах зустрічі у Брюсселі, Бельгія, віцепремʼєр-міністерка та комісарка ЄС обговорили плани та очікування щодо перемовного процесу, а також перебіг скринінгу українського законодавства на відповідність праву ЄС.  Вже у червні 2025 року, Україна розпочинає двосторонні зустрічі з Єврокомісією за Кластером 4 "Зелений порядок денний та стале зʼєднання", - йдеться в повідомленні Офісу віцепрем’єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції.

Зокрема, Стефанішина поінформувала Кос про рішення Міжвідомчої робочої групи щодо вступу України до Єврооюзу схвалити проєкти дорожніх карт за напрямками: "Верховенство права", "Реформування державного управління", "Функціонування демократичних інституцій", а також проєкт Плану заходів щодо захисту прав осіб, які належать до національних меншин (спільнот) України.

"Україна виконала усі необхідні передумови та готова рухатися до наступного етапу переговорного процесу і представити державам-членам ЄС дорожні карти трансформацій держави, одразу після отримання відповідного запиту, як це передбачено процедурою", – наголосила віцепремʼєрка.

Вона підкреслила необхідність збереження високої динаміки процесу, та недопущення створення штучних перешкод, таких як блокування однією з держав-членів ЄС надсилання відповідного запиту.

"У той же час віцепремʼєрка запевнила, що Україна залишається відкритою та готовою до діалогу з Угорщиною, як було заявлено під час зустрічей у Будапешті. Ольга Стефанішина висловила сподівання щодо відновлення діалогу між країнами", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, 11 травня угорська сторона перенесла заплановані на 12 травня консультації з українською делегацією щодо нацменшин. Зустріч мала стати початком регулярних переговорів.

Теги: #угорщина #стефанішина

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