Інтерфакс-Україна
Політика
15:24 10.05.2025

30-денне припинення вогню стане початком завершення війни Росії проти України - Келлог

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30-денне припинення вогню стане початком завершення війни Росії проти України - Келлог

Спецпредставник президента США Кіт Келлог вважає, що всеосяжне припинення вогню на 30 днів покладе початок процесу завершення війни Росії проти України.

"Всеосяжне (повітряне, наземне, морське, інфраструктурне) припинення вогню на 30 днів покладе початок процесу завершення найбільшої і найтривалішої війни в Європі з часів Другої світової війни. Як президент США неодноразово говорив, зупиніть вбивства – негайно", написав Келлог у соцмережі Х і додав допис глави МЗС Андрія Сибіги.

Як повідомлялось, Сибіга у дописі повідомив, що після зустрічі Коаліції охочих у Києві всі п’ять лідерів — Володимир Зеленський, Еммануель Макрон, Фрідріх Мерц, Дональд Туск та Кір Стармер — провели конструктивну телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом щодо мирних зусиль.

"Україна та всі союзники готові до повного безумовного припинення вогню на суші, в повітрі та на морі щонайменше на 30 днів, починаючи вже з понеділка", - повідомив глава МЗС України у соцмережі Х.

Він також додав: ""Якщо Росія погодиться і буде забезпечено ефективний моніторинг, тривале припинення вогню і заходи з розбудови довіри можуть прокласти шлях до мирних переговорів".

Теги: #припинення_вогню #келлог

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