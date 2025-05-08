Єрмак: Найбільший внесок у перемогу над нацизмом зробили українці, США, Велика Британія та інші союзники

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак наголосив на ключовій ролі України, США та Великої Британії у перемозі над нацизмом у Другій світовій війні, зазначивши, що без їхньої допомоги перемога Радянського Союзу була б неможливою.

"Найбільший внесок у знищення Гітлера зробили український народ, США, Велика Британія та інші союзники. Москва була б окупована і знищена", – написав Єрмак у своєму телеграм-каналі.

Зокрема, він звернув увагу на допомогу США через програму ленд-лізу, що забезпечила Радянський Союз необхідними матеріальними ресурсами, такими як вантажівки, локомотиви, авіабензин, алюміній і продукти харчування: "Без програми ленд-лізу СРСР не мав би ані пального, ані мобільного тилу", – зазначив він.

Україна, за словами Єрмака, стала "кров’ю і хребтом радянського фронту". Протягом війни загинули від 8 до 10 мільйонів українців, що є найбільшим числом серед усіх радянських республік. "60% радянських дивізій було сформовано або укомплектовано українцями", – зазначив він.

Єрмак також підкреслив внесок Великої Британії, яка завдяки своїй відмові від капітуляції змусила Гітлера зберігати великі ресурси на західному фронті, що відволікло частину німецьких сил від СРСР. "У 1941–1942 роках понад 40% німецьких авіа- та флотських ресурсів були змушені залишатися на Заході. І все через постійну загрозу вторгнення або бомбардувань", – пояснив Єрмак, додаючи, що саме британці першими завдали Гітлеру відчутної шкоди в тилу.

"Без США в Москви не було б ресурсів. Без України – не було б армії. Без Британії – Гітлер не відволікався б на Захід", – підсумував керівник Офісу президента, назвавши міф про "самостійну перемогу СРСР" політичною конструкцією, що слугувала для утвердження поствоєнного гегемонізму Москви.

"Цей міф РФ треба назавжди поховати в труну історії", – підсумував Андрій Єрмак.