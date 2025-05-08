Інтерфакс-Україна
Політика
08:11 08.05.2025

Єрмак: Найбільший внесок у перемогу над нацизмом зробили українці, США, Велика Британія та інші союзники

2 хв читати
Єрмак: Найбільший внесок у перемогу над нацизмом зробили українці, США, Велика Британія та інші союзники

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак наголосив на ключовій ролі України, США та Великої Британії у перемозі над нацизмом у Другій світовій війні, зазначивши, що без їхньої допомоги перемога Радянського Союзу була б неможливою.

"Найбільший внесок у знищення Гітлера зробили український народ, США, Велика Британія та інші союзники. Москва була б окупована і знищена", – написав Єрмак у своєму телеграм-каналі.

Зокрема, він звернув увагу на допомогу США через програму ленд-лізу, що забезпечила Радянський Союз необхідними матеріальними ресурсами, такими як вантажівки, локомотиви, авіабензин, алюміній і продукти харчування: "Без програми ленд-лізу СРСР не мав би ані пального, ані мобільного тилу", – зазначив він.

Україна, за словами Єрмака, стала "кров’ю і хребтом радянського фронту". Протягом війни загинули від 8 до 10 мільйонів українців, що є найбільшим числом серед усіх радянських республік. "60% радянських дивізій було сформовано або укомплектовано українцями", – зазначив він.

Єрмак також підкреслив внесок Великої Британії, яка завдяки своїй відмові від капітуляції змусила Гітлера зберігати великі ресурси на західному фронті, що відволікло частину німецьких сил від СРСР. "У 1941–1942 роках понад 40% німецьких авіа- та флотських ресурсів були змушені залишатися на Заході. І все через постійну загрозу вторгнення або бомбардувань", – пояснив Єрмак, додаючи, що саме британці першими завдали Гітлеру відчутної шкоди в тилу.

"Без США в Москви не було б ресурсів. Без України – не було б армії. Без Британії – Гітлер не відволікався б на Захід", – підсумував керівник Офісу президента, назвавши міф про "самостійну перемогу СРСР" політичною конструкцією, що слугувала для утвердження поствоєнного гегемонізму Москви.

"Цей міф РФ треба назавжди поховати в труну історії", – підсумував Андрій Єрмак.

 

 

Теги: #україна #внесок #британія #сша

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

06:59 08.05.2025
Бессент заявив в Конгресі, що вважає Путіна воєнним злочинцем – ЗМІ

Бессент заявив в Конгресі, що вважає Путіна воєнним злочинцем – ЗМІ

05:51 08.05.2025
Трамп планує оголосити про торговельну угоду з Великою Британією — ЗМІ

Трамп планує оголосити про торговельну угоду з Великою Британією — ЗМІ

04:46 08.05.2025
СУП підтримала угоду про створення інвестфонду Україна-США та розраховує на діалог в її імплементації

СУП підтримала угоду про створення інвестфонду Україна-США та розраховує на діалог в її імплементації

21:37 07.05.2025
Верховна Рада розгляне угоду про створення інвестиційного фонду відбудови

Верховна Рада розгляне угоду про створення інвестиційного фонду відбудови

19:49 07.05.2025
Глава МЗС Німеччини Вадефуль запевнив Україну в європейській підтримці

Глава МЗС Німеччини Вадефуль запевнив Україну в європейській підтримці

11:16 07.05.2025
Президентка Єврокомісії назвала три пріоритети для зміцнення позицій України з метою досягнення миру

Президентка Єврокомісії назвала три пріоритети для зміцнення позицій України з метою досягнення миру

10:45 07.05.2025
Фон дер Ляєн: Ми повинні пришвидшити шлях України до ЄС, членство – найсильніша гарантія безпеки

Фон дер Ляєн: Ми повинні пришвидшити шлях України до ЄС, членство – найсильніша гарантія безпеки

20:56 06.05.2025
Зеленський доручив Міноборони та МЗС активізувати співпрацю з партнерами з виробництва дронів-перехоплювачів

Зеленський доручив Міноборони та МЗС активізувати співпрацю з партнерами з виробництва дронів-перехоплювачів

13:09 06.05.2025
Орбан знову висловився проти членства України в Євросоюзі

Орбан знову висловився проти членства України в Євросоюзі

12:46 03.05.2025
Зеленський: В Угорщині 70% людей за вступ України в ЄС, не треба нас втягувати у свої вибори

Зеленський: В Угорщині 70% людей за вступ України в ЄС, не треба нас втягувати у свої вибори

ВАЖЛИВЕ

США намагаються зосередитися на тому, як би виглядало довгострокове врегулювання війни і вважають, що РФ вимагає зараз занадто багато - Венс

Зеленський: В Угорщині 70% людей за вступ України в ЄС, не треба нас втягувати у свої вибори

Сибіга допустив мирні переговори у будь-якому форматі після реального і тривалого припинення вогню

Трамп про мирну угоду: побачимо, що станеться протягом тижня, ми на завершальному етапі

Мелоні: оголошеного Путіним триденного перемир'я недостатньо, щоб довести прагнення Росії до миру

ОСТАННЄ

Фракція "Європейська солідарність" обговорила угоду щодо створення інвестиційного фонду Україна-США з дипломатами та експертами

США намагаються зосередитися на тому, як би виглядало довгострокове врегулювання війни і вважають, що РФ вимагає зараз занадто багато - Венс

Профільний комітет, можливо, уточнить текст законопроєкту про ратифікацію угоди між Україною та США про копалини

Порошенко наполягає на важливості угоди про копалини з США і вимагає ознайомлення з її змістовною частиною

Климпуш-Цинцадзе: розраховуємо на новий уряд Німеччини щодо збільшення підтримки України, зокрема у військовій сфері

Мерц зазнав поразки в першому турі виборів канцлера

Результати 1-го туру президентських виборів у Румунії свідчать про роботу РФ з просування на Заході своїх наративів - Климпуш-Цинцадзе

Комітет Ради у вівторок схвалить проєкт закону про ратифікацію угоди зі США, 8 травня проголосують, вважає Железняк

Трамп заявив про можливість залучення президента Туреччини до справи припинення війни між Росією і Україною

"Слуга народу" підтримує ратифікацію угоди про створення американсько-українського інвестиційного фонду – Арахамія

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА