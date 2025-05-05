Джордже Сіміон і Нікушор Дан вийшли в другий тур виборів президента Румунії

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У другий тур виборів президента в Румунії за оперативними даними виходять ультраправий прокремлівський кандидат Джордже Сіміон (George Simion) та мер Бухареста Нікушор Дан (Nicușor Dan).

Джордже Сіміон отримав 3862404 голоси виборців, або 40,96%, а Нікушор Дан — 1979711 голосів, або 20,99%, повідомляє телеканал digi24.ro за результатами обробки майже 99,99% протоколів.

Дан вийшов у другий тур, випередивши кандидата від правлячої коаліції PSD-PNL-UDMR Кріна Антонеску (Crin Antonescu) ближче до кінця підрахунку голосів.

18 травня відбудеться другий тур виборів.