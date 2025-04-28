Депутати "Євросолідарності" прийшли до НБУ з вимогою припинити тиск на Порошенка та МІБ

Депутати опозиційної "Європейської Солідарності" (ЄС) прийшли під стіни Національного банку України (НБУ) з вимогою припинити політичний тиск на лідера політсили, експрезидента Петра Порошенка та Міжнародний інвестиційний банк (МІБ), в якому він є мажоритарним акціонером, та обвинувачують НБУ у спробі довести банк до неплатоспроможності.

"Ані в Конституції, ані в законах у Національного банку немає права лише на підставі запровадження так званих санкцій визначати, є людина добросовісною і з бездоганною репутацією, чи не є вона такою людиною. Національний банк України сам собі інструкцією дав таке право, і зараз поза законом, поза Конституцією намагатиметься це зробити", – стверджує народний депутат Ростислав Павленко.

За словами депутатки Ніни Южаніної, таке рішення НБУ призведе до того, що фінансово незалежний та стійкий банк, в якому резерви відповідають вимогам, буде доведений до стану неплатоспроможного.

Як вважає Южаніна, керівництво Нацбанку "підпорядковане командам, які отримують з Офісу президента".

Претензії опозиційних депутатів скеровані до комітету з питань нагляду та регулювання діяльності банків.

Порошенко 11 квітня заявив, що НБУ плануєте визнати його "особою з небездоганною діловою репутацією", використавши для цього указ президента про санкції проти нього. "Закон такого механізму не передбачає. Це внутрішньонацбанківське трактування. Але саме воно дозволить вам реалізувати мету: заблокувати і спробувати вилучити належні мені акції банку (МІБ)", – стверджує лідер "ЄС".

Перед цим голова Нацбанку Андрій Пишний спростував обвинувачення з боку Порошенка та очолюваної ним політичної сили, що перевірка МІБ та операцій Благодійного фонду (БФ) Порошенка та громадської організації "Справа Громад", чиї рахунки розміщено у цьому банку, є політичним переслідуванням опозиції та виконанням вказівок влади.

"Заперечуємо будь-який політичний підтекст у діях Національного банку", - йшлося в заяві НБУ на його сайті у той самий день.

Згідно з даними Нацбанку України, на 1 лютого цього року за розміром загальних активів МІБ посідав 26-те місце (14,37 млрд грн) серед 61 банку в країні. В структурі активів банківської системи він займає 0,19%.