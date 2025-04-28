Інтерфакс-Україна
Політика
14:58 28.04.2025

США й Україна можуть підписати цього тижня рамкову угоду щодо природних ресурсів - ЗМІ

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США й Україна можуть підписати цього тижня рамкову угоду щодо природних ресурсів - ЗМІ

Американська й українська сторони можуть цього тижня підписати рамкову угоду щодо рідкоземельних металів та інших ресурсів, пише в понеділок видання Financial Times із посиланням на джерела.

"США та Україна наблизилися до підписання рамкової угоди щодо рідкоземельних металів, яка може відбутися вже цього тижня", - ідеться в повідомленні.

За словами співрозмовників газети, цей документ, який перебуває на фінальному етапі опрацювання, поширюється на всі мінеральні ресурси, зокрема нафту й газ.

Теги: #угода_про_копалини #сша

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