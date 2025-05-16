Міндовкілля надало технічну експертизу для підготовки угоди про корисні копалини - міністр

Міністерство захисту довкілля і природних ресурсів України надало експертну підтримку в межах угоди про корисні копалини, повідомила міністр Світлана Гринчук.

"Міндовкілля і Державна служба з геології та надр, яка знаходиться в координації Міндовкілля, надавали і координували технічну підготовку — саме експертизу, запаси, — усе, що потрібно було: технічна інформація і технічна експертиза для підготовки угоди. Тобто, наша частина була виключно експертною, технічною", - сказала вона в ефірі телемарафону "Єдині новини" в п’ятницю.

Гринчук додала, що наразі міністерство адаптує свою роботу до умов нової угоди і буде працювати вже безпосередньо з фондом, який створюється.

"Наразі тривають якраз вже юридичні аспекти оформлення, як буде функціонувати саме фонд, але це компетенція більше Міністерства економіки, Міністерства юстиції, Міністерства фінансів. Ми забезпечуємо свою технічну частину щодо ресурсної бази, щодо дозволів на видобуток, на користування надрами", - уточнила вона.

Як повідомлялося, у середу США та Україна підписали угоду про створення Українсько-американського інвестиційного фонду відбудови. Вона містить 12 статей та перелік критичних матеріалів, носить фінансовий характер. Від України учасником фонду буде Агентство з питань підтримки державно-приватного партнерства (ДПП) зі сфери управління Мінекономіки, від США — Міжнародна фінансова корпорація розвитку (Development Finance Corporation, DFC).

Пізніше, 8 травня, Рада ратифікувала угоду між урядами України та США про створення інвестиційного фонду відбудови: за законопроєкт №0309 проголосували 338 народних депутатів, а вже 12 травня президент України Володимир Зеленський підписав закон про ратифікацію угоди.