Інтерфакс-Україна
Події
18:53 12.05.2025

Зеленський підписав закон про ратифікацію угоди про надра

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Зеленський підписав закон про ратифікацію угоди про надра
Фото: сайт Президента України

Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 12 травня, підписав закон про ратифікацію угоди між урядами України та Сполучених Штатів Америки про створення Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови.

Про це свідчить карта законопроекту на сайті Верховної ради.

Як повідомлялося, Верховна Рада ратифікувала угоду між урядами України та Сполучених Штатів Америки про створення інвестиційного фонду відбудови 8 травня. За законопроєкт №0309 про ратифікацію угоди проголосували 338 народних депутатів.

Згідно із пояснювальною запискою, проєкт закону розроблено з метою виконання внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання чинності Угодою між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки про створення Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови, вчиненою 30 квітня 2025 року у Вашингтоні, округ Колумбія, згідно із законодавством України.

30 квітня США та Україна підписали угоду про створення україно-американського інвестиційного фонду відновлення з розподілом участі 50/50.

Вона містить 12 статей та перелік критичних матеріалів, має фінансовий характер. Від України учасником фонду буде Агентство з питань підтримки державно-приватного партнерства (ДПП) зі сфери управління Міністерства економіки, від США — Міжнародна фінансова корпорація розвитку (Development Finance Corporation, DFC).

Як раніше пояснили в Мінекономіки, Угода дозволить залучити додаткові інвестиції, сприятиме розвитку інновацій і впровадженню нових технологій. США допоможуть залучати до відновлення України приватних і публічних інвесторів - іноземні фонди, компанії, уряди держав, які підтримують боротьбу України проти російської агресії. Американські компанії отримають доступ до нових можливостей, які відкриває спільний розвиток природних ресурсів та відновлення України.

Як працюватиме Фонд: Угода зосереджується на майбутній, а не минулій військовій допомозі США.

Україна спрямовує до Фонду 50% майбутніх доходів від нової ренти на нові ліцензії на нові ділянки (у сфері критичної сировини, нафти й газу). Доходи від уже чинних проєктів або заплановані у бюджеті надходження не включаються до Фонду.

Кошти Фонду інвестуються виключно в Україну - у видобувні проєкти або відбудову інфраструктури.

Перші 10 років прибутки не розподіляються, а повністю реінвестуються в українську економіку. Потім - можуть бути розподілені між партнерами.

Управління Фондом здійснюється на паритетних засадах між Україною та США.

США допоможуть залучати додаткові інвестиції і технології в українську економіку. Фонд підтримується урядом США через агентство DFC, яке допомагатиме залучати інвестиції та технології від фондів і компаній як у США, так і у ЄС та інших країнах, що підтримують боротьбу України проти ворога. Передача технологій - важлива складова Угоди, адже Україні потрібні не лише інвестиції, але й інновації.

Угода надає податкові гарантії. Доходи і внески Фонду не оподатковуються ні у США, ні в Україні.

Ця Угода набирає чинності з дати більш пізньої ноти при обміні нотами між сторонами про те, що кожна сторона завершила свої внутрішні процедури для набрання чинності та залишається чинною до того моменту, поки сторони не погодяться про її припинення.

Нагадаємо, Угода з США про надра стосується 57 мінералів та військової допомоги

Теги: #угода_про_копалини #зеленський

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