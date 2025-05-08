Інтерфакс-Україна
Події
18:39 08.05.2025

Трамп заявив, що поговорить із Зеленським, а США цінують ратифікацію угоди про копалини Радою

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Трамп заявив, що поговорить із Зеленським, а США цінують ратифікацію угоди про копалини Радою
Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявив, що українська сторона ратифікувала угоду про копалини, та анонсував перемовини з президентом України Володимиром Зеленським.

"Ми щойно уклали угоду з Україною щодо рідкісноземельних металів, яка була повністю ратифікована і схвалена їхніми законодавчими органами. І ми цінуємо це. Я поговорю з президентом (Зеленським – ІФ-У) незабаром, трохи пізніше", — сказав Трамп під час брифінгу в Овальному кабінеті в четвер.

Теги: #угода_про_копалини #трамп #зеленський

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