Інтерфакс-Україна
Політика
13:57 28.04.2025

Кличко бере участь у конгресі ЄНП, де обговорюють підтримку України

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Кличко бере участь у конгресі ЄНП, де обговорюють підтримку України
Фото: https://kyiv.klichko.org/

Лідер партії "Удар", мер Києва Віталій Кличко бере участь у конгресі Європейської народної партії (EPP Congress 2025), який відбувається цими днями в Іспанії.

Як повідомляється на сайті Кличка у понеділок, конгрес збере лідерів держав, політичних сил, місцевого самоврядування, депутатів Європарламенту та громадських діячів. Учасники обговорюватимуть ключові виклики для Європи, підтримку України у війні проти російської агресії та подальше посилення європейської єдності.

"Україна сьогодні бореться не тільки за свою свободу, а й за безпеку всієї Європи. Місцеве самоврядування відіграє ключову роль у цій боротьбі — у стійкості наших громад, у відбудові міст, у забезпеченні допомоги людям. Наш голос має звучати нині на всіх міжнародних платформах. Бо майбутнє України — це майбутнє всієї європейської спільноти", — наголосив Кличко.

Під час Конгресу мер Києва проведе низку зустрічей із європейськими лідерами та партнерами, щоб обговорити подальшу підтримку України, зміцнення стійкості українських міст та плани їх повоєнного відновлення.

Передбачається, що Конгрес ЄНП стане важливою платформою для координації спільних дій у захисті демократичних цінностей, безпеки на європейському континенті, у протистоянні екстремізму та популізму.

ЄНП заснована у 1976 році, налічує 84 партії-члена та партнера з 43 країн, підтримує цілісність та суверенітет України, а також рух України до ЄС. Партія "Удар" є асоційованим членом ЄНП з 2013-го року.

 

 

Теги: #зїзд #єнп #удар #кличко

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