Трамп: Україна ніколи не зможе вступити до НАТО, а Крим залишиться з Росією

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Президент США Дональд Трамп вважає, що Україна ніколи не мала порушувати питання вступу до НАТО, а Крим має залишатися російським. Про це він заявив в інтерв’ю журналу Time.

"Я не думаю, що вони коли-небудь зможуть вступити до НАТО. Я думаю, що це було... з першого дня, я думаю, що саме це спричинило початок війни, коли вони почали говорити про вступ до НАТО. Якби це питання не було підняте, було б набагато більше шансів, що війна б не почалася", - заявив Трамп.

Коментуючи можливість визнання окупованого півострова Крим російською територією, Трамп заявив, що повернення території Україні не станеться і "всі це розуміють".

"Крим залишиться із Росією. І Зеленський це розуміє, і всі розуміють, що він із ними вже давно", - вважає Трамп.

"Крим перейшов до росіян. Його їм передав Барак Хусейн Обама, а не я. З огляду на це, чи зможуть вони його повернути? У них були свої росіяни. У них там були підводні човни задовго до будь-якого періоду, про який ми говоримо, протягом багатьох років. Люди в Криму переважно розмовляють російською. Але це було віддано Обамою. Це не було віддано Трампом. Чи забрали б його у мене, як його забрали у Обами? Ні, цього б не сталося. Якби я був президентом, Крим би не забрали", - додав він.