Інтерфакс-Україна
Політика
14:45 25.04.2025

Трамп: Україна ніколи не зможе вступити до НАТО, а Крим залишиться з Росією

2 хв читати
Трамп: Україна ніколи не зможе вступити до НАТО, а Крим залишиться з Росією
Фото: https://www.president.gov.ua/

Президент США Дональд Трамп вважає, що Україна ніколи не мала порушувати питання вступу до НАТО, а Крим має залишатися російським. Про це він заявив в інтерв’ю журналу Time.

"Я не думаю, що вони коли-небудь зможуть вступити до НАТО. Я думаю, що це було... з першого дня, я думаю, що саме це спричинило початок війни, коли вони почали говорити про вступ до НАТО. Якби це питання не було підняте, було б набагато більше шансів, що війна б не почалася", - заявив Трамп.

Коментуючи можливість визнання окупованого півострова Крим російською територією, Трамп заявив, що повернення території Україні не станеться і "всі це розуміють".

"Крим залишиться із Росією. І Зеленський це розуміє, і всі розуміють, що він із ними вже давно", - вважає Трамп.

"Крим перейшов до росіян. Його їм передав Барак Хусейн Обама, а не я. З огляду на це, чи зможуть вони його повернути? У них були свої росіяни. У них там були підводні човни задовго до будь-якого періоду, про який ми говоримо, протягом багатьох років. Люди в Криму переважно розмовляють російською. Але це було віддано Обамою. Це не було віддано Трампом. Чи забрали б його у мене, як його забрали у Обами? Ні, цього б не сталося. Якби я був президентом, Крим би не забрали", - додав він.

Теги: #нато #трамп #крим

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:57 25.04.2025
Мита Трампа і податкова реформа сильно загальмують зростання економіки Литви у 2026 р. - Мінекономіки

Мита Трампа і податкова реформа сильно загальмують зростання економіки Литви у 2026 р. - Мінекономіки

13:43 25.04.2025
Щодо невідворотності майбутнього України в НАТО необхідно працювати з партнерами - нардеп

Щодо невідворотності майбутнього України в НАТО необхідно працювати з партнерами - нардеп

11:10 25.04.2025
Україна наполягає на тому, щоб Крим офіційно не визнавали російським, – ЗМІ

Україна наполягає на тому, щоб Крим офіційно не визнавали російським, – ЗМІ

00:36 25.04.2025
Трамп заявив, що незадоволений діями Путіна через ракетний удар по Києву

Трамп заявив, що незадоволений діями Путіна через ракетний удар по Києву

22:10 24.04.2025
Трамп заявив, що США чинить "дуже великий тиск" на РФ, але Україні буде важко повертати території, зокрема, Крим

Трамп заявив, що США чинить "дуже великий тиск" на РФ, але Україні буде важко повертати території, зокрема, Крим

20:06 24.04.2025
Трамп заявляє, що має "свій дедлайн" щодо мирних переговорів між РФ та Україною, але уникає називати конкретну дату

Трамп заявляє, що має "свій дедлайн" щодо мирних переговорів між РФ та Україною, але уникає називати конкретну дату

18:59 24.04.2025
Меджліс кримськотатарського народу заявляє про неприпустимість визнання Криму російським

Меджліс кримськотатарського народу заявляє про неприпустимість визнання Криму російським

19:28 23.04.2025
Трамп: Заяви про юридичне невизнання Україною окупації Криму шкодять мирним переговорам з РФ

Трамп: Заяви про юридичне невизнання Україною окупації Криму шкодять мирним переговорам з РФ

17:41 23.04.2025
Визнання США Криму російським та відмова Україні в можливості вступу до НАТО приведуть до нової війни – нардеп Соболєв

Визнання США Криму російським та відмова Україні в можливості вступу до НАТО приведуть до нової війни – нардеп Соболєв

15:07 23.04.2025
Єврокомісія щодо можливої відмови України від територій: Крим – це Україна

Єврокомісія щодо можливої відмови України від територій: Крим – це Україна

ВАЖЛИВЕ

Рубіо: США мають "просто піти далі" у разі неможливості завершення війни, яку розпочала Росія

Рютте: НАТО стоїть з Україною, наша відданість конкретна та видима

Віткофф: Мирна угода щодо України стосується так званих п'яти територій

Зеленський на "Рамштайні": необхідно визначити чіткі деталі щодо контингенту безпеки в Україні

Партнери виділяють понад EUR21 млрд на військову допомогу Україні - міністр оборони Британії

ОСТАННЄ

Сікорський: Ми не будемо вказувати Україні, на які компроміси йти

Порошенко закликав передати "Тауруси" і ухвалити резолюції на підтримку територіальної цілісності України

Кличко вважає, що Україну можуть змусити поступитися частиною територій, але це буде тимчасовим рішенням

Понад 7 млн канадців проголосували на виборах до опублікування всіх передвиборчих програм

Порошенко обговорив з головою МЗС Польщі євроінтеграцію України та мирний процес

Глави МЗС Польщі та США обговорили стан переговорів щодо миру в Україні

Глава МЗС Великої Британії: працюємо із США, Україною та європейськими союзниками для забезпечення справедливого і міцного миру

Порошенка утримували на кордоні попри рішення суду, через що він пропустив перший день Міжпарламентської ради Україна–НАТО - адвокат

Україна готова обговорювати мирну угоду з Росією, але тільки після реального припинення вогню – ЗМІ

"Євросолідарність" вважає суд над заступником Кличка Прокопівим спробою залякати опозицію

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА