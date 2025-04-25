Інтерфакс-Україна
Політика
14:01 25.04.2025

Сікорський: Ми не будемо вказувати Україні, на які компроміси йти

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Сікорський: Ми не будемо вказувати Україні, на які компроміси йти
Фото: PAP

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський провів телефонну розмову з державним секретарем США Марко Рубіо у середу, 23 квітня, під час якої той заявив, що США не чинять тиск на Україну в питанні визнання Криму російським, повідомляє Gazeta Wyborcza.

"Держсекретар США Марко Рубіо спростував повідомлення ЗМІ про те, що Сполучені Штати вимагали від України юридично відмовитися від Криму. Це важливий сигнал", - зазначив Сікорський в інтерв'ю виданню.

Як повідомив міністр, Рубіо також запевнив, що Україна суверенна держава та повинна мати право розвивати свою армію та оборонну промисловість.

Сікорський наголосив, що сьогодні весь східний фланг має власну державність, приймає суверенні рішення і нарешті почав озброюватися до зубів.

"Якщо хтось буде приймати невигідні для нас рішення, ми просто не будемо до них пристосовуватися", - каже глава польського МЗС.

Теги: #сікорський #україна

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