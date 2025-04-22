Климпуш-Цинцадзе про умови для припинення вогню: якщо це правда, то США не налаштовані на пошук досягнення тривалого миру

Фото: https://www.facebook.com/ivanna.klympushtsintsadze

Якщо інформація про запропоновані для припинення вогню умови відповідає дійсності, то це означає, що США не налаштовані на пошук досягнення справедливого і тривалого миру, заявила голова комітету Верховної Ради з питань інтеграції України до Європейського Союзу Іванна Климпуш-Цинцадзе (фракція "Європейська солідарність").

"Хотілося б вірити, що інформація про умови для по суті припинення вогню, яку поширюють в медіа, не є повним і справжнім викладом пропозицій США. Але, якщо те, що пишуть у ЗМІ, відповідає дійсності, то це і сумно, і небезпечно. Це означає, що США, взагалі, не налаштовані на пошук досягнення справедливого і тривалого миру, а йдеться про бажання прозвітувати про якесь тимчасове перемир’я за рахунок поступок агресору і подати це, як велике досягнення США", - сказала Климпуш-Цинцадзе агентству "Інтерфакс-Україна" у вівторок.

За словами народного депутата, зараз Україна перебуває в критичній точці, "і нам разом з іншими партнерами треба робити все можливе і неможливе, щоб привести позицію США до тями".

Вона підкреслила, що саме стратегічна поразка Росії відповідає інтересам України, Європи та Сполучених Штатів.

"Росія ніколи не задовольниться якимось одним чи іншим шматком України. Вони (росіяни - ІФ-У) не бачать себе без нас, не почуваються імперією без України. Визнання будь-якої частини України російською територією стане трагічним результатом цієї війни як для міжнародного права, для України і Європи, але також і для позицій самих США, які в такий спосіб заперечать і свої попередні рішення, і свої попередні доктрини. Задобрювання агресора за рахунок жертви не сприяє сталим, тривалим рішенням і миру, а тільки підігріває його апетити", - зауважила голова комітету.

Климпуш-Цинцадзе вважає, що Україна, яка захищає свободу, можливості суверенного вибору своїх союзів, базові принципи міжнародного права та і власне, європейську безпеку, має отримати можливості для гарантування своєї безпеки.

"Членство в НАТО - найдешевший і найефективніший спосіб в майбутньому захистити нашу безпеку, при цьому вносячи свій внесок у міць Альянсу. Не бачу жодної можливості обмежувати нас у вступі, якщо, тим більше, про жоден інший дієвий варіант безпекових гарантій не йдеться", - наголосила Климпуш-Цинцадзе.

Як повідомлялось, закордонні ЗМІ розповіли про запропонований США варіант мирного плану, що включає визнання російської анексії Криму та виключення можливості вступу України до НАТО. Сполучені Штати проведуть переговори у Лондоні у середу з українськими та європейськими чиновниками. Зустріч має стати продовженням зустрічей у Парижі 17 квітня, де США поділилися пропозиціями щодо припинення вогню та укладання мирної угоди між Росією та Україною.