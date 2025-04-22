Інтерфакс-Україна
Політика
15:41 22.04.2025

Климпуш-Цинцадзе про умови для припинення вогню: якщо це правда, то США не налаштовані на пошук досягнення тривалого миру

2 хв читати
Климпуш-Цинцадзе про умови для припинення вогню: якщо це правда, то США не налаштовані на пошук досягнення тривалого миру
Фото: https://www.facebook.com/ivanna.klympushtsintsadze

Якщо інформація про запропоновані для припинення вогню умови відповідає дійсності, то це означає, що США не налаштовані на пошук досягнення справедливого і тривалого миру, заявила голова комітету Верховної Ради з питань інтеграції України до Європейського Союзу Іванна Климпуш-Цинцадзе (фракція "Європейська солідарність").

"Хотілося б вірити, що інформація про умови для по суті припинення вогню, яку поширюють в медіа, не є повним і справжнім викладом пропозицій США. Але, якщо те, що пишуть у ЗМІ, відповідає дійсності, то це і сумно, і небезпечно. Це означає, що США, взагалі, не налаштовані на пошук досягнення справедливого і тривалого миру, а йдеться про бажання прозвітувати про якесь тимчасове перемир’я за рахунок поступок агресору і подати це, як велике досягнення США", - сказала Климпуш-Цинцадзе агентству "Інтерфакс-Україна" у вівторок.

За словами народного депутата, зараз Україна перебуває в критичній точці, "і нам разом з іншими партнерами треба робити все можливе і неможливе, щоб привести позицію США до тями".

Вона підкреслила, що саме стратегічна поразка Росії відповідає інтересам України, Європи та Сполучених Штатів.

"Росія ніколи не задовольниться якимось одним чи іншим шматком України. Вони (росіяни - ІФ-У) не бачать себе без нас, не почуваються імперією без України. Визнання будь-якої частини України російською територією стане трагічним результатом цієї війни як для міжнародного права, для України і Європи, але також і для позицій самих США, які в такий спосіб заперечать і свої попередні рішення, і свої попередні доктрини. Задобрювання агресора за рахунок жертви не сприяє сталим, тривалим рішенням і миру, а тільки підігріває його апетити", - зауважила голова комітету.

Климпуш-Цинцадзе вважає, що Україна, яка захищає свободу, можливості суверенного вибору своїх союзів, базові принципи міжнародного права та і власне, європейську безпеку, має отримати можливості для гарантування своєї безпеки.

"Членство в НАТО - найдешевший і найефективніший спосіб в майбутньому захистити нашу безпеку, при цьому вносячи свій внесок у міць Альянсу. Не бачу жодної можливості обмежувати нас у вступі, якщо, тим більше, про жоден інший дієвий варіант безпекових гарантій не йдеться", - наголосила Климпуш-Цинцадзе.

Як повідомлялось, закордонні ЗМІ розповіли про запропонований США варіант мирного плану, що включає визнання російської анексії Криму та виключення можливості вступу України до НАТО. Сполучені Штати проведуть переговори у Лондоні у середу з українськими та європейськими чиновниками. Зустріч має стати продовженням зустрічей у Парижі 17 квітня, де США поділилися пропозиціями щодо припинення вогню та укладання мирної угоди між Росією та Україною.

Теги: #європейська_солідарність #климпуш_цинцадзе #сша

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

05:37 22.04.2025
Американський вантажний корабель Cargo Dragon у вівторок зістикується з МКС - NASA

Американський вантажний корабель Cargo Dragon у вівторок зістикується з МКС - NASA

23:11 21.04.2025
Трамп підтвердив візит в Рим на похорон понтифіка

Трамп підтвердив візит в Рим на похорон понтифіка

17:06 21.04.2025
Нардеп Сірко не вірить, що США робило чи буде робити офіційні пропозиції з визнання Криму російським

Нардеп Сірко не вірить, що США робило чи буде робити офіційні пропозиції з визнання Криму російським

12:28 18.04.2025
Порошенко відправляє чергову партію дронів та техніки на фронт

Порошенко відправляє чергову партію дронів та техніки на фронт

19:03 09.04.2025
"Європейська Солідарність" нагадує Стефанчуку про його обов’язок вчасно підписати міжнародні відрядження Порошенка

"Європейська Солідарність" нагадує Стефанчуку про його обов’язок вчасно підписати міжнародні відрядження Порошенка

16:17 07.04.2025
Бригади Нацгвардії "Лють" і "Рубіж" отримали комплекси ПДТР "Ай-Петрі СВ"

Бригади Нацгвардії "Лють" і "Рубіж" отримали комплекси ПДТР "Ай-Петрі СВ"

14:12 06.04.2025
Порошенко передав партію техніки для десяти бригад ТрО, які воюють на різних ділянках фронту

Порошенко передав партію техніки для десяти бригад ТрО, які воюють на різних ділянках фронту

13:06 02.04.2025
Україна сподівається на допомогу Німеччини у відкритті перемовних кластерів з ЄС - голова комітету Ради

Україна сподівається на допомогу Німеччини у відкритті перемовних кластерів з ЄС - голова комітету Ради

19:15 28.03.2025
Заява партії "Європейська солідарність"

Заява партії "Європейська солідарність"

11:02 27.03.2025
Климпуш-Цинцадзе про переговори в Ер-Ріяді: Такий вигляд, що США готові опрацьовувати забаганки Кремля

Климпуш-Цинцадзе про переговори в Ер-Ріяді: Такий вигляд, що США готові опрацьовувати забаганки Кремля

ВАЖЛИВЕ

Рубіо: США мають "просто піти далі" у разі неможливості завершення війни, яку розпочала Росія

Рютте: НАТО стоїть з Україною, наша відданість конкретна та видима

Віткофф: Мирна угода щодо України стосується так званих п'яти територій

Зеленський на "Рамштайні": необхідно визначити чіткі деталі щодо контингенту безпеки в Україні

Партнери виділяють понад EUR21 млрд на військову допомогу Україні - міністр оборони Британії

ОСТАННЄ

Домовленості про мир не мають порушувати Конституцію України - Мережко

Адміністрація Трампа планує організувати ще одну зустріч Віткоффа з росіянами – ЗМІ

Віцемер Києва Прокопів до повідомлення про підозру постійно перебував у столиці і нікуди не ховався – Кличко

Україна "на 90%" погодилась з мирною пропозицією США, якщо те саме не зробить РФ, Трамп може вийти з переговорів – ЗМІ

Прем’єр Канади назвав Китай головною загрозою для країни та закликав до протидії зовнішньому втручанню

Понад 40% американців схвалюють Трампа як президента США - опитування

В Подільському та Святошинському районах Києва планується демонтувати по 400 МАФів – мер

США хочуть забезпечити повне припинення вогню в Україні протягом кількох тижнів – ЗМІ

Рубіо: США мають "просто піти далі" у разі неможливості завершення війни, яку розпочала Росія

Швеція планує профінансувати інноваційні напрями в сфері оборони, перелік обговорюється

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА