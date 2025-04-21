Нардеп Сірко не вірить, що США робило чи буде робити офіційні пропозиції з визнання Криму російським

Заступник голови фракції "Голос" Юлія Сірко (Клименко) не вірить, що США робило чи буде робити офіційні пропозиції з визнання Криму російським.

"Я не вірю, що США робило чи буде робити офіційні пропозиції про визнання Криму російським. Тим більше, що це неможливо зробити юридично, бо для цього потрібно внести зміни в Конституцію України, що неможливо", - сказала Сірко в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" у понеділок.

Коментуючи пропозицію Вашингтону зробити територію довкола Запорізької АЕС нейтральною під контролем США, народний депутат зазначила: "Щодо ЗАЕС, то думаю, фактична (не юридична) нейтральна зона - це єдиний реалістичний сценарій на разі".

Вона підкреслила, що аналогічно Криму ніхто юридично ці території визнавати не буде, бо це неможливо ні політично, ні конституційно, "але при цьому ЗАЕС повинна бути повністю включена в українську енергосистему".