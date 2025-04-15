Климпуш-Цинцадзе: Віткофф перебуває в полоні ілюзій, які йому нав’язує РФ

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Голова комітету Верховної Ради з питань інтеграції України до Європейського Союзу Іванна Климпуш-Цинцадзе (фракція "Європейська солідарність") припускає, що спеціальний посланник президента США Стів Віткофф перебуває в полоні ілюзій, які йому нав’язує Росія.

"На жаль, так виглядає, що пан Віткофф перебуває в полоні ілюзій, які йому нав’язує РФ; в полоні ілюзій, за якими він як радник адміністрації бачить бізнесові можливості. Уже доведено попереднім досвідом десятиліть після закінчення "холодної війни", що підхід вільного світу до РФ, який мав через бізнес контакти заохотити її до адекватної поведінки, зазнав фіаско", - сказала Климпуш-Цинцадзе у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" у вівторок.

За її словами, економічна взаємодія з авторитарною країною, яка налаштована руйнувати міжнародний порядок, не забезпечить ані середньотривалих, ані довготривалих економічних дивідендів, ані захисту національних інтересів США.

"Позитивом, напевно, є те, що на сьогодні США не готові приймати вимоги РФ щодо 5 регіонів України, які, на думку Росії, мають бути закріплені за нею. Тому зараз ці перемовини відбуваються достатньо складно", - зазначила голова комітету.

Климпуш-Цинцадзе наголосила на необхідності доносити позицію української сторони до інституцій США та американського суспільства.

"Для нас принципово важливо, щоб ми максимально на різних рівнях – адміністрації, конгресу, американського громадянського суспільства – доносили розуміння того, що задоволення забаганок Росії не призведе до тривалого і стабільного миру на європейському континенті та у світі, а лише збільшить апетити росіян і стане сигналом для інших держав, які почуваються сильнішими за своїх сусідів, атакувати, перекроювати кордони силоміць. Це призведе до великої кількості нових воєн по всьому світу. Хижак, який скуштував людське м’ясо, буде атакувати інших людей. Так само і Росія. Якщо її апетити стосовно України будуть задоволені, – вони тільки зростуть. Тоді і Європа, і весь світ мають готуватися до нових конфліктів за участі Росії", - відзначила народний депутат.

Климпуш-Цинцадзе підкреслила, що спільний інтерес України з європейськими країнами – не допустити угоди на умовах РФ.

"Поки ж ми бачимо намагання пана Віткоффа забезпечити інтереси Росії для примарних економічних вигод співпраці з країною-терористом", - підсумувала голова комітету.

Як повідомлялось, Віткофф заявив у ефірі Fox News в понеділок, що мирна угода включатиме врегулювання питання "так званих п'яти територій", не уточнивши про що саме йдеться.