Мережко: по суті, Путін через Віткоффа пропонує Трампу хабар за українські території

Голова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко (фракція "Слуга народу") вважає, що спеціальний посланник президента США Стів Віткофф, по суті, пропонує Дональду Трампу хабар замість українських територій.

"Що непокоїть у заяві Віткоффа, так це те, що в ній міститься доволі прозорий натяк на те, що Путін пропонує Трампу надати США певні економічні можливості і вигоди взамін українських територій всупереч міжнародному праву. Йдеться, по суті, про те, що Путін через Віткоффа пропонує Трампу хабар", - сказав Мережко в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" у вівторок.

На думку народного депутата, жодного результату переговорів між Віткоффом та Путіним немає.

"Кремлівський диктатор повторив свої абсолютно неприйнятні вимоги. По суті, він знову відкинув пропозицію Трампа щодо припинення вогню", - зазначив Мережко.

За його словами, Віткофф намагається просувати інтереси Путіна і вводить Трампа в оману.

"У Віткоффа немає необхідного дипломатичного досвіду і Путін його переграв", - додав голова комітету.

Як повідомлялось, Віткофф заявив у ефірі Fox News в понеділок, що мирна угода включатиме врегулювання питання "так званих п'яти територій", не уточнивши про що саме йдеться.