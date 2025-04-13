Інтерфакс-Україна
Політика
09:52 13.04.2025

Трамп наголошує, що переговори щодо України йдуть добре, але настав час для практичних кроків - ЗМІ

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Трамп наголошує, що переговори щодо України йдуть добре, але настав час для практичних кроків - ЗМІ

Президент США Дональд Трамп заявив журналістам на борту Air Force One, що переговори щодо України можуть йти добре, але настав час, коли "треба або змиритися, або замовкнути" (англ. ідіома, яка означає, що пора робити практичні кроки – ІФ-У) повідомляє Reuters.

Трамп зробив цей коментар журналістам через день після того, як він висловив розчарування Росією і порадив їй "рухатися" у досягненні угоди.

"Я думаю, що відносини між Україною і Росією можуть розвиватися нормально, і ви дізнаєтеся про це дуже скоро", - сказав Трамп журналістам на борту літака Air Force One, додавши при цьому: "Є момент, коли ви повинні або змиритися, або замовкнути, і ми побачимо, що станеться, але я думаю, що все йде добре".

У п'ятницю спеціальний посланник Трампа Стів Віткофф провів переговори з президентом Росії Володимиром Путіним про пошук мирної угоди. Переговори відбулися в той час, коли американо-російський діалог, спрямований на досягнення домовленості про припинення вогню напередодні можливої мирної угоди про припинення війни, схоже, зайшов у глухий кут через розбіжності щодо умов для повного припинення бойових дій.

Теги: #трамп #сша

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