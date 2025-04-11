НБУ визнає ділову репутацію Порошенка небездоганною для спроби вилучити його акції МІБ, стверджує сам Порошенко

Фото: https://eurosolidarity.org/

Національний банк України (НБУ) наступного тижня плануєте визнати експрезидента та лідера опозиційної партії "Європейська солідарність" "особою з небездоганною діловою репутацією", використавши для цього Указ президента про санкції проти нього, стверджує сам Порошенко.

"Закон такого механізму не передбачає. Це — внутрішньонацбанківське трактування. Але саме воно дозволить вам реалізувати мету: заблокувати і спробувати вилучити належні мені акції банку (Міжнародного інвестиційного банку, МІБ)", – написав Порошенко у Facebook у п’ятницю ввечері рамках публічної дискусії із головою НБУ Андрієм Пишним.

Перед цим голова Нацбанку спростував обвинувачення з боку Порошенка та очолюваної ним політичної сили, що перевірка МІБ та операцій Благодійного фонду (БФ) Порошенка та громадської організації "Справа Громад", чиї рахунки розміщено у цьому банку, є політичним переслідуванням опозиції та виконанням вказівок влади.

"Заперечуємо будь-який політичний підтекст у діях Національного банку", - йшлося в заяві НБУ на його сайті у п’ятницю.

В той же час Порошенко наполягає, що планові та позапланові перевірки МІБ ставлять під сумнів незалежність НБУ і бездоганну репутацію його голови, і що предметом інтересу Нацбанка стали саме Благодійний фонд Порошенка, Фонд ROSHEN, ГО "Справа Громад" і "Європейська Солідарність".

"І саме щодо них Ви вимагаєте від банку документи, пояснення, а також відповідь на запитання, чому банк не визнав операції цих клієнтів ризикованими. І ще раз спробуєте накласти штраф. Сподіваюся, вистачить розуму цього не робити. Ви фактично — вимагаєте трактувати діяльність благодійних організацій як підозрілу", – стверджує експрезидент.

Він не погоджується із заявою НБУ, що перевірка МІБ є плановою, бо вона йде одразу після завершення попередньої планової перевірки за період 2022–2024 років та починається одночасно "з зачисткою політичного поля в країні".

Порошенко також наполягає, що заявлений Нацбанком фінансовий моніторинг насправді є політичним інтересом до природи волонтерської допомоги та веде до багатомільйонних штрафів, збитковості банку та отримання контроля над ним.

Мажорітарій МІБ також заявляє, що накладений минулого тижня НБУ штраф 20,5 млн грн на банк за обслуговування компанії, яка мала контракт з Міноборони, є підтвердженням вибіркового ставлення до банку, бо інші банки, які працюють з цією ж компанією, без санкцій.

Експрезидент також закликає Нацбанк зняти гриф "банківської таємниці" зі свого запиту, якщо вже НБУ пропоную публічну дискусію з цього питання.

Окрім того Порошенко розкритикував Нацбанк за блокування ним сплати податків та розісланий банкам циркуляр про блокування його рахунків на підставі указу президента, який на той момент не був опублікований і не вступив в силу.

"Це — перевищення повноважень і сервільність замість незалежності. Обидві ситуації наразі розглядаються Верховним Судом у рамках мого позову проти Володимира Зеленського. Засідання — 17 квітня", – повідомив експрезидент.

Згідно з даними Нацбанку України, на 1 лютого цього року за розміром загальних активів МІБ посідав 26-те місце (14,37 млрд грн) серед 61 банку в країні. В структурі активів банківської системи він займає 0,19%.