Інтерфакс-Україна

Політика

20:21 09.04.2025

ПАРЄ заявила про недопущення безкарності РФ за агресію проти України

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ПАРЄ заявила про недопущення безкарності РФ за агресію проти України

Парламентська Асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію щодо недопущення безкарності Росії за агресію проти України, повідомила член постійної делегації Верховної Ради у ПАРЄ Євгенія Кравчук (фракція "Слуга народу").

"Парламентська Асамблея Ради Європи щойно ухвалила надважливу резолюцію — "Російська агресія проти України: необхідність забезпечення відповідальності та недопущення безкарності"! За – 100 голосів", - написала Кравчук у Фейсбуці у середу. 

За словами народного депутата, Асамблея чітко назвала речі своїми іменами: Росія продовжує агресію, попри всі спроби зупинити війну гуманітарними кроками.

"Будь-які перемовини про мир, як підкреслює ПАРЄ, мають починатися з гуманітарного виміру: звільнення всіх військовополонених і цивільних, яких утримує РФ, та повернення наших незаконно депортованих дітей", - зазначила Кравчук.

Далі буде

 

Теги: #резолюція #парє

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