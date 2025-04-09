ПАРЄ заявила про недопущення безкарності РФ за агресію проти України

Парламентська Асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію щодо недопущення безкарності Росії за агресію проти України, повідомила член постійної делегації Верховної Ради у ПАРЄ Євгенія Кравчук (фракція "Слуга народу").

"Парламентська Асамблея Ради Європи щойно ухвалила надважливу резолюцію — "Російська агресія проти України: необхідність забезпечення відповідальності та недопущення безкарності"! За – 100 голосів", - написала Кравчук у Фейсбуці у середу.

За словами народного депутата, Асамблея чітко назвала речі своїми іменами: Росія продовжує агресію, попри всі спроби зупинити війну гуманітарними кроками.

"Будь-які перемовини про мир, як підкреслює ПАРЄ, мають починатися з гуманітарного виміру: звільнення всіх військовополонених і цивільних, яких утримує РФ, та повернення наших незаконно депортованих дітей", - зазначила Кравчук.

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