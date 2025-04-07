Інтерфакс-Україна

Політика

16:24 07.04.2025

Трамп заявляє: Незважаючи на мита США і відповідні заходи КНР, зростання цін немає

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Трамп заявляє: Незважаючи на мита США і відповідні заходи КНР, зростання цін немає

Введення мит щодо іноземних торговельних партнерів і контрзаходи Китаю не спричинили збільшення цін, заявляє президент США Дональд Трамп.

"Ціни на нафту знижуються, процентні ставки знижуються (...), ціни на продукти знижуються, інфляції немає. США, які довгий час стикалися зі зловживаннями, отримують мільярди доларів на тиждень від країн, щодо яких уже діють мита", - написав Трамп у понеділок у соцмережі Truth Social.

"І це, незважаючи на той факт, що найбільший порушник серед них усіх - Китай, ринки якого руйнуються, підняв мита на 34%, на додачу до своїх давніх абсурдно високих тарифів, не звертаючи увагу на моє застереження до країн, що зловживали, не вживати заходів у відповідь", - додав президент.

Раніше в понеділок МЗС КНР засудило США за введення мит, які, на думку китайської сторони, слугують виключно американським інтересам. Представник МЗС КНР Лінь Цзянь зазначив, що США ставлять свої інтереси вище за міжнародне право, що свідчить про "односторонні дії, протекціонізм і завдання шкоди економіці".

Тим часом Китай завдяки запровадженню додаткових 34-відсоткових мит на товари зі США прагне не лише захистити законні права підприємств, а й повернути США в нормальну систему міжнародної торгівлі, зазначив заступник міністра комерції КНР Лін Цзі в неділю на круглому столі з представниками американських компаній.

Трамп оголосив минулої середи про введення "взаємних" митних тарифів щодо іноземних торгових партнерів США (загалом до списку потрапили 185 держав). Мінімальний базовий рівень мит становитиме 10%, але для низки країн мита підраховані індивідуально, залежно від торгового дефіциту Сполучених Штатів із цими країнами. Наприклад, для Китаю мита становитимуть 34%, для ЄС - 20%.

Теги: #китай #трамп

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