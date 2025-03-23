Інтерфакс-Україна

Політика

21:43 23.03.2025

На переговорах в Ер-Ріяді треба обговорювати типи озброєнь, які мають бути заборонені на першому етапі, вважає Порошенко

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На переговорах в Ер-Ріяді треба обговорювати типи озброєнь, які мають бути заборонені на першому етапі, вважає Порошенко
Фото: https://eurosolidarity.org/novyny/

Петро Порошенко в інтервʼю журналісту Віталію Портникову на телеканалі "Еспресо" заявив, що під час переговорів про 30-денне припинення вогню треба говорити не про конкретні обʼєкти, а про заборону певних типів озброєнь. 

"Я мушу виходити з інтересів України. І мушу наголосити, що безумовно Україна зацікавлена і в 30-денному припиненні вогню, і в перемир’ї, всеохоплюючому, широкомасштабному. До речі, я хотів би чітко наголосити, що припинення вогню і перемир’я – це абсолютно різні речі, і у всіх глядачів має бути чітке розуміння, що це – дуже далека відстань", – зауважив Порошенко. 

"Чи вірю я в можливість припинення вогню? Вірю, що домовленість буде досягнута. Що росіяни на це підуть, що може бути досягнута домовленість про припинення вогню. Чи вірю я в перемир’я? Ні. Тому що ми ще дуже далеко від цього. І думаю, що путін має чітке розуміння, що це в інтересах України і не в інтересах росії", – сказав лідер "Євросолідарності". 

"Ще одна позиція, яка мене дуже дивує. Ми чомусь почали обговорювати, які саме об’єкти будуть підпадати під дію припинення вогню, а які не підпадати. Енергетичні будуть, а лікарні – ні? Я вважаю, що ми маємо виходити з інших принципів, саме це я сповідував, коли ми проводили в 2014-2015 роках переговори з путіним в Нормандському форматі, і це було не по видам об’єктів, а по типам озброєнь", – нагадав Порошенко.

"Наприклад, якщо ми підписуємо 30-денне припинення вогню, забороняється застосовувати балістичні ракети. Зовсім. Чому? Бо вони літають на відстань, яка виходить за межі фронтових позицій. Друге. Ми не маємо права застосовувати крилаті ракети. Третє. Ми не маємо права застосовувати ударні дрони з дальністю, яка перевищує 25-30 км", – пояснює Порошенко. 

"Поки що не досягнуто перемир’я на припинення вогню на землі, артилерія ствольна, системи залпового вогню, навіть керовані авіаційні бомби, які мають відстань до 50-60 км – це вже другий етап", – зазначає Порошенко. 

"Тут дуже легко контролювати, тут абсолютно чітка позиція, і на сьогоднішній день ми маємо озброїти американців, що це буде те, що буде працювати", – наголошує Петро Порошенко.

Теги: #переговори #євросолідарність #порошенко

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