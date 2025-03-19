Інтерфакс-Україна

Політика

15:55 19.03.2025

Спецпосланець Трампа вважає, що перемир'я в Україні можна домогтися за кілька тижнів

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Спецпосланець Трампа вважає, що перемир'я в Україні можна домогтися за кілька тижнів

Спецпосланець президента США Стів Віткофф припустив, що повного перемир'я в Україні можна буде домогтися протягом кількох тижнів, повідомляє в середу Bloomberg.

"Переговори про повноцінне перемир'я відбуватимуться найближчими днями. Я думаю, ми зможемо виконати завдання за кілька тижнів", - заявив він в інтерв'ю агентству.

Віткофф зазначив, що представники США і Росії почнуть проводити зустрічі в Саудівській Аравії в понеділок або вівторок, щоб узгодити умови для припинення бойових дій. За його словами, спочатку це будуть переговори на експертному рівні.

Водночас Віткофф назвав телефонну розмову між президентами США і РФ Дональдом Трампом і Володимиром Путіним "епічною" і спрямованою на досягнення реальних результатів. Він зазначив, що тема санкцій у розмові не порушувалася.

Спецпосланець не відкинув можливості особистої зустрічі лідерів США і РФ.

Віткофф є спецпосланцем Трампа з Близького Сходу, однак бере участь і у врегулюванні питання можливості завершення розв'язаної РФ повномасштабної війни проти України.

Теги: #перемиря #трамп #віткофф

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