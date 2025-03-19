РФ дурить США, щоб зняти санкції та відкрити прохід своєму флоту в Чорне море, - нардеп Сірко

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Росія дурить США, щоб зняти санкції та відкрити прохід своєму флоту в Чорне море, вважає заступник голови парламентської фракції "Голос" Юлія Сірко (Клименко).

"Як на мене, росіяни дурять американців, щоб зняти санкції та відкрити прохід російському флоту в Чорне море… Щодо припинення вогню в Чорному морі, то тут повинно бути чітко виписано на папері, що Туреччина продовжує застосовувати статтю 19 конвенції Монтре (Montreux Convention - ІФ-У) 1936 року і тримає протоки/Босфор закритими для російських військових кораблів, інакше росіяни поповнять свій флот, знищать наші приморські міста та портову інфраструктуру і знову заблокують експорт, як у 2022 році", - сказала Сірко агентству "Інтерфакс-Україна" у середу, коментуючи результати телефонної розмови президента США Дональда Трампа з Володимиром Путіним.

За словами народного депутата, наслідки телефонних перемовин Трампа з Путіним громадяни України відчули та побачили на собі вночі: російські атаки ракетами та дронами на цивільну інфраструктуру.

"Це власне дуже показово, що росія не збирається дотримуватися жодного перемирʼя”, - підкреслила Сірко.