Інтерфакс-Україна

Політика

16:50 18.03.2025

Жодних компромісів щодо визнання територіальних поступок не може бути — Фріз

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Жодних компромісів щодо визнання територіальних поступок не може бути — Фріз

Жодних компромісів щодо визнання територіальних поступок не може бути, вважає член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Ірина Фріз (фракція "Європейська солідарність").

"Україна не може дозволити собі мир на умовах росії. Лінія розмежування, яку можуть обговорювати, має бути лише тимчасовим рішенням та передбачати повне виведення російських військ з нашої землі. Жодних компромісів щодо визнання територіальних поступок бути не може, адже вони лише легалізують агресію", — сказала Фріз у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" у вівторок.

Відповідаючи на запитання, чи можлива домовленість щодо правового чи адміністративного статусу Криму, яка задовольнить обидві сторони, народний депутат зазначила: "Україна повинна повернути Крим політико-дипломатичним шляхом або військовими діями. Будь-які спроби «домовитися» про особливий статус чи міжнародний контроль стануть ще одним кроком до розмивання суверенітету".

За словами Фріз, не менш критичним є питання Запорізької АЕС.

"Сьогодні ця атомна станція використовується росією як інструмент шантажу. Вона має бути негайно повернена під повний контроль України. Будь-які інші сценарії, такі як міжнародний контроль чи демілітаризована зона, лише заморожують ситуацію, даючи росії ще один важіль впливу на Європу та Україну", — наголосила Фріз.

Вона підкреслила, що ситуація, в якій переговори про українську територію відбуваються без України, є найгіршим сценарієм.

"Сьогодні майбутнє нашої держави обговорюють не в Києві, а у Вашингтоні та москві. Головними гравцями переговорного процесу стали Дональд Трамп та володимир путін. Така ситуація є прямим наслідком провалу дипломатичних відносин України з партнерами", — зазначила Фріз.

На думку політика, Україна повинна повернути собі голос на міжнародній арені та наполягати на єдиному можливому варіанті — повному відновленні своєї територіальної цілісності.

"Усі інші сценарії — це капітуляція, замаскована під «мирний процес»", — сказала Фріз.

Теги: #європейська_солідарність #фріз

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