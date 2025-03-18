Стармер обговорив з Трампом війну в Україні перед розмовою з Путіним

Прем'єр-міністр Великобританії Кір Стармер обговорив з президентом США Дональдом Трампом війну в Україні напередодні телефонної розмови Трампа з Володимиром Путіним, повідомило Sky News.

"Сер Кір Стармер зберіг свої добрі стосунки з Дональдом Трампом і вчора ввечері знову розмовляв з президентом США телефоном. Як повідомляє Даунінг-стріт, співрозмовники обговорювали війну в Україні та бажання Трампа покласти їй кінець перед його розмовою з Володимиром Путіним", - йдеться у повідомленні на сайті у вівторок.

Зазначається, що Стармер сказав Трампу, що Україна повинна бути в "найсильнішій позиції", щоб забезпечити "справедливий і міцний мир". Він поінформував Трампа про зустрічі коаліції охочих, за результатами яких понад 30 країн зголосилися долучитись до підтримки України.