Інтерфакс-Україна

Політика

15:03 18.03.2025

Стармер обговорив з Трампом війну в Україні перед розмовою з Путіним

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Стармер обговорив з Трампом війну в Україні перед розмовою з Путіним

Прем'єр-міністр Великобританії Кір Стармер обговорив з президентом США Дональдом Трампом війну в Україні напередодні телефонної розмови Трампа з Володимиром Путіним, повідомило Sky News.

"Сер Кір Стармер зберіг свої добрі стосунки з Дональдом Трампом і вчора ввечері знову розмовляв з президентом США телефоном. Як повідомляє Даунінг-стріт, співрозмовники обговорювали війну в Україні та бажання Трампа покласти їй кінець перед його розмовою з Володимиром Путіним", - йдеться у повідомленні на сайті у вівторок.

Зазначається, що Стармер сказав Трампу, що Україна повинна бути в "найсильнішій позиції", щоб забезпечити "справедливий і міцний мир". Він поінформував Трампа про зустрічі коаліції охочих, за результатами яких понад 30 країн зголосилися долучитись до підтримки України.

 

Теги: #стармер #велика_британія

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