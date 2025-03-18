Інтерфакс-Україна

Політика

11:14 18.03.2025

Понад 30% опитаних українців розчаровані нинішньою владою – КМІС

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Понад 30% опитаних українців розчаровані нинішньою владою – КМІС

Близько 32% опитаних українців відчувають розчарування у нинішній владі, свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), проведеного упродовж 14-24 лютого 2024 року.

Як зазначається в повідомленні на сайті у вівторок, під час опитування респондентам ставилося запитання, що вони зараз відчувають до нинішньої влади. При цьому їм було зачитано перелік з 12 почуттів/емоцій, з яких пропонувалося обрати до трьох відповідей (або можна було назвати свій варіант).

Майже 28% відчувають надію, 17% - сором, 16% - злість, 15% - співчуття, 13% -гордість, 11% - ненависть.

Відносно найменше респондентів говорили про страх (8%), вдячність (8%), байдужість (6%), симпатію (6%) і сміх (4%).

Серед тих, хто не довіряє президенту Володимиру Зеленському, однозначно переважають критичні / негативні емоції (зокрема, 55% говорять про розчарування, 35% – про навіть злість).

Водночас серед тих, хто довіряє Зеленському, спектр почуттів / емоцій хоч і має ухил в бік позитивних, але при цьому досить строкатий (наприклад, з одного боку, 41% говорить про надію, 22% – про співчуття, 19% – про гордість, але кожен п’ятий (21%) - про розчарування).

"Тобто у частини українців є диференційоване ставлення до "нинішньої влади України" і до "президента В.Зеленського", - зазначається в повідомленні.

Виконавчий директор КМІС Антон Грушецький, коментуючи результати дослідження, вказав, що опитування показує "строкатий" спектр емоцій щодо нинішньої влади – у достатньо істотній мірі присутні як виразно негативні, так і однозначно позитивні емоції.

"Різний спектр почуттів / емоцій (з відчутною представленістю негативних) тільки підтверджує, що є запит на щось нове (чи хоча би випускання пари). Проте - і це принциповий момент, на якому наголошує більшість українців – лише після завершення війни. І в цьому питанні ми, на щастя, маємо консенсус: і населення країни, і представники влади, і лідери основних опозиційних сил демонструють високу відповідальність та говорять, що вибори мають бути вже після війни за належних безпекових умов", - сказав він.

Опитування проведено методом телефонних інтерв’ю (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів (з випадковою генерацією телефонних номерів та подальшим статистичним зважуванням) у всіх регіонах України (підконтрольна уряду України територія) було опитано 1 тис. респондентів.

Опитування проводилося з дорослими (віком 18 років і старше) громадянами, які на час опитування проживали на території України, яка контролювалася її урядом.

Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,3) не перевищувала 4,1% для показників, близьких до 50%, 3,5% для показників, близьких до 25%, 2,5% - для показників, близьких до 10%, 1,8% - для показників, близьких до 5%.

Теги: #опитування #влада #кміс

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