Інтерфакс-Україна

Політика

17:58 16.03.2025

Прем'єр-міністр Індії: Нинішня ситуація надає можливість для змістовних і продуктивних переговорів між Україною і Росією

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Прем'єр-міністр Індії: Нинішня ситуація надає можливість для змістовних і продуктивних переговорів між Україною і Росією
Фото: Getty Images

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді заявив, що лишається послідовним прибічником ідеї миру, і там "де ми можемо діяти як миротворці, ми з радістю приймаємо на себе цю відповідальність".

"Тому що Індія - це земля Гаутама Будди і Махатми Ганді. І індійці не схильні до ворожнечі та конфліктів. Натомість ми підтримуємо гармонію... Ми виступаємо за мир. І там, де ми можемо діяти як миротворці, ми з радістю приймаємо на себе цю відповідальність", - сказав Моді в інтерв'ю для подкаста Лекса Фрідмана, оприлюдненому в неділю.

За словами прем'єра, він має добрі стосунки як з Україною, так і з Росією.

"Я маю близькі стосунки як з Росією, так і з Україною. Я можу сидіти з президентом Путіним і говорити, що зараз не час для війни. І я також можу по-дружньому сказати президенту Зеленському, що, брате, незалежно від того, скільки людей стоїть з тобою у світі, на полі бою ніколи не буде рішення. Вирішення прийде лише тоді, коли і Україна, і Росія сядуть за стіл переговорів", - сказав очільник уряду Індії.

Він додав, що дискусії мають відбуватися за участю обох сторін.

"Спочатку знайти мир було складно, але зараз нинішня ситуація надає можливість для змістовних і продуктивних переговорів між Україною і Росією", - наголосив Моді.

За його словами, війна принесла "багато страждань, постраждав навіть Глобальний Південь".

"Світ бореться з кризою продовольства, палива та добрив. Отже, світова спільнота повинна об'єднатися в прагненні до миру. Що стосується мене, то я завжди стверджував, що я на боці миру. Я не є нейтральним. У мене є позиція, і це – мир. І мир – це те, чого я прагну", - резюмував Моді.

Теги: #моді #індія

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