Інтерфакс-Україна

Політика

14:38 15.03.2025

Угорська нація очікує від ЄС об'єднання, але без України, – Орбан

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Угорська нація очікує від ЄС об'єднання, але без України, – Орбан
Фото: https://www.facebook.com/orbanviktor

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан на своїй сторінці у Facebook написав 12 пунктів очікувань угорського народу від Брюсселя, серед них – «союз, але без України».

В дописі Орбана вказані такі пункти:

  •  хочемо Європу націй;
  •  хочемо рівності перед законом для всіх держав-членів;
  •  поверніть країнам-членам незаконно відібрані повноваження;
  •  національний суверенітет, сильне право вето для національних урядів;
  •  виключити агентів Сороса з Єврокомісії, а корумпованих лобістів - з Європарламенту;
  •  майбутнє наших онуків не варто закладати в борг;
  •  не заважати нашій Національній гвардії захищати наші кордони. Не приймати мігрантів, забрати від нас нелегалів;
  •  "корумповані" долари та євро не мають потрапляти до країн-членів ЄС;
  •  заборонити "неприродне" перевиховання наших дітей;
  •  хочемо захистити християнську спадщину Європи;
  •  вимагаємо миру в Європі;
  •  Союз, але без України.
Теги: #пропозицiї #орбан #єс #політика

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