Угорська нація очікує від ЄС об'єднання, але без України, – Орбан

Фото: https://www.facebook.com/orbanviktor

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан на своїй сторінці у Facebook написав 12 пунктів очікувань угорського народу від Брюсселя, серед них – «союз, але без України».

В дописі Орбана вказані такі пункти: