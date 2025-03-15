Угорська нація очікує від ЄС об'єднання, але без України, – Орбан
Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан на своїй сторінці у Facebook написав 12 пунктів очікувань угорського народу від Брюсселя, серед них – «союз, але без України».
В дописі Орбана вказані такі пункти:
- хочемо Європу націй;
- хочемо рівності перед законом для всіх держав-членів;
- поверніть країнам-членам незаконно відібрані повноваження;
- національний суверенітет, сильне право вето для національних урядів;
- виключити агентів Сороса з Єврокомісії, а корумпованих лобістів - з Європарламенту;
- майбутнє наших онуків не варто закладати в борг;
- не заважати нашій Національній гвардії захищати наші кордони. Не приймати мігрантів, забрати від нас нелегалів;
- "корумповані" долари та євро не мають потрапляти до країн-членів ЄС;
- заборонити "неприродне" перевиховання наших дітей;
- хочемо захистити християнську спадщину Європи;
- вимагаємо миру в Європі;
- Союз, але без України.