Партія "Європейська солідарність" заявляє про скасування раніше підписаного відрядження Порошенка до Брюсселя

На сайті партії "Європейська солідарність" оприлюднено заяву про скасування раніше підписаного відрядження Порошенка до Брюсселя.

"Сьогодні керівництво Верховної Ради скасувало раніше підписане відрядження Петру Порошенку до Брюсселя на засідання Політичної асамблеї Європейської народної партії напередодні Саміту ЄС", - повідомляється на сайті "Євросолідарності".

В партії підкреслюють, що ЄНП має найбільшу фракцію в Європарламенті, який днями в спеціальній резолюції по Україні особливо наголосив на неприпустимості чинити перешкоди парламентській дипломатії шляхом незаконного невипуску народних обранців. Це чіткий сигнал про те, що подібна практика неприйнятна для країни, яка є кандидатом в члени Європейського Союзу.

В заяві партії висловлено сподівання на те, що влада не буде блокувати запланований візит Порошенка до Вашингтона, куди він запрошений на Саміт глобальних лідерів, в рамках якого заплановані його переговори з американським керівництвом з метою зміцнення переговорних позицій України та українсько-американського стратегічного партнерства.

Складність ситуації, в якій перебуває Україна, потребує єдності усіх політичних патріотичних сил і режиму припинення політичного вогню – насамперед всередині України, підкреслюється в заяві.

За шість років президентства Зеленського проти Порошенка сфальшовано понад сотню справ, які не мають судової перспективи навіть в їхніх ручних судах, нагадується в заяві.