Політика

08:20 12.03.2025

Після переговорів у Джидді ситуація для України виглядає сприятливою - Мережко

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Після переговорів у Джидді ситуація для України виглядає сприятливою - Мережко

Після переговорів у Джидді ситуація для України виглядає сприятливою, наголосив голова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко (фракція "Слуга народу").

“Для України з політичної точки зору ситуація є доволі сприятливою. Погодившись на пропозицію президента США, Україна тим самим вчергове продемонструвала світові і Трампу волю до справжнього миру”, - сказав Мережко у коментарі агентству “Інтерфакс-Україна”.

Відповідаючи на запитання, чи погодиться Росія на перемир'я, Мережко зазначив: “Як правильно сказав державний секретар США Марко Рубіо, мʼяч зараз на полі Росії. Зараз перед Путіним три варіанти: відкинути пропозицію Трампа щодо перемирʼя; погодитися, але з певними умовами чи вимогами; погодитися без умов, але потім, коли це стане для Путіна вигідно, тобто у будь-який момент, порушити перемирʼя”.

Народний депутат підкреслив, що Україна вже мала досвід численних порушень Путіним перемирʼя в минулому.

“Це чітко означає, що йому не можна довіряти і потрібні жорсткі гарантії безпеки для України, оскільки рано чи пізно Путін порушить перемирʼя, як це вже було багато разів раніше”, - зазначив Мережко.

Теги: #переговори #сша #коментар

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