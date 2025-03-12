Будь-які домовленості повинні гарантувати безпеку України - Фріз

Будь-які домовленості повинні гарантувати безпеку України, заявляє член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Ірина Фріз (фракція “Європейська солідарність”).

“Консультації у Джидді між Україною та США демонструють активізацію міжнародних зусиль, спрямованих на досягнення стійкого миру. Однак, будь-які домовленості повинні базуватися виключно на стратегічних інтересах України та гарантувати її безпеку як зараз, так і в довгостроковій перспективі. Пріоритет – захист України, а не тимчасові компроміси”, - сказала Фріз у коментарі агентству “Інтерфакс-Україна”.

За її словами, запропонований режим тимчасового припинення вогню може бути інструментом для зниження інтенсивності бойових дій, але лише за умови його неухильного дотримання з боку Росії.

“В іншому разі це створює ризики оперативної паузи, яку агресор може використати для перегрупування сил і підготовки до нових атак”, - зазначила народний депутат.

Фріз підкреслила, що процес мирних переговорів має беззастережно відповідати інтересам України.

“Мирні ініціативи не можуть підміняти питання стратегічної безпеки та територіальної цілісності України. Кожен етап переговорного процесу має передбачати механізми контролю за виконанням зобов’язань сторін, аби уникнути односторонніх поступок та відповідальності за їх зрив,” - зазначила народний депутат.

Важливим сигналом Фріз вважає відновлення з боку США військової допомоги Україні.

“Рішення США про скасування паузи в обміні розвіданими та відновлення безпекової допомоги є важливим кроком, який підтверджує стратегічну підтримку України,” - сказала Фріз.

На думку політика, цей процес має супроводжуватися оперативним нарощуванням постачань зброї та боєприпасів, що дозволить ЗСУ зберігати ініціативу, та гарантіями довгострокового партнерства у сфері оборони, які повинні бути зафіксовані у двосторонніх угодах.

Торкаючись економічних ініціатив, Фріз підкреслила необхідність уникнення стратегічної залежності України.

“Плани укладання угоди про розробку критичних мінеральних ресурсів можуть стати вагомим фактором економічного зміцнення України. Водночас, ключове завдання української сторони – зберегти контроль над національними ресурсами та уникнути сценарію, за якого економічні угоди можуть впливати на суверенітет країни”, - сказала Фріз.

На її погляд, важливо, щоб угода була побудована на принципах паритетного партнерства, а не залежності від зовнішніх гравців.

“Доступ до стратегічних ресурсів України має бути частиною комплексної економічної політики, спрямованої на розвиток національної промисловості, а будь-які домовленості повинні містити запобіжники від монополізації ключових секторів економіки”, - наголосила Фріз.

Народний депутат вважає, що української делегації слід не відходити від окреслених чітких "червоних ліній", щоб виключити можливість будь-яких поступок, що можуть суперечити національним інтересам.

“Мирний процес має ґрунтуватися на принципах максимальної прозорості та звітності перед суспільством і парламентом України”, - зазначила Фріз.