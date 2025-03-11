Політика

14:06 11.03.2025

Кошта: працюємо над підтримкою України для досягнення справедливого миру

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Кошта: працюємо над підтримкою України для досягнення справедливого миру
Фото: https://x.com/antoniocostapm

Президент Європейської ради Антоніу Кошта говорить про роботу, яка ведеться в Європейському союзі з метою підтримки України для забезпечення під час майбутніх переговорів досягнення справедливого та міцного миру.

Виступаючи у вівторок в Страсбурзі в рамках пленарного засідання Європейського парламенту під час обговорення результатів спеціального засідання Європейської ради від 6 березня, Кошта сказав: «Ми з Україною з першого дня. З 2022 року ми вже надали на підтримку Україні понад 135 млрд євро. І тепер ми зобов’язалися ще більше збільшити нашу підтримку».

За його словами, країни-члени можуть негайно збільшити свою підтримку завдяки збільшеному фіскальному простору, і вже кілька держав-членів вже оголосили про свої зобов'язання виділити додаткові 15 млрд євро. «Минулого тижня ми також доручили Раді терміново попрацювати над подальшими ініціативами для вирішення нагальних військових і оборонних потреб України. У той же час ми готуємося підтримати Україну, коли вона вирішить вступити в переговори, щоб допомогти їй досягти всеосяжного, справедливого і міцного миру. І ми разом із багатьма партнерами стоїмо за Україною», - наголосив президент Європейської ради.

Кошта відзначив, що зусилля, які докладаються в ЄС, щоб витрачати більше на європейську оборону, також «принесуть користь Україні». «Безпека України не може бути відділена від безпеки Європи. Найкращою гарантією безпеки, яку ми можемо надати, є посилення самооборони України та побудова надійної та міцної оборонної Європи», - переконаний він.

Теги: #кошта #єс

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