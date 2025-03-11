Політика

09:52 11.03.2025

США наполягають, щоб G7 відмовились від "мови антагонізму" стосовно Росії

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США наполягають, щоб G7 відмовились від "мови антагонізму" стосовно Росії

США виступають проти формулювань у заявах G7, які можуть зашкодити їхнім зусиллям по залученню Росії та України за стіл переговорів, заявив американський держсекретар Марко Рубіо, передає агентство Reuters.

"Ми відчуваємо, що мова антагонізму іноді ускладнює процес посадки сторін за стіл переговорів, тим більше, що ми зараз єдині, хто, здається, в змозі зробити такі переговори можливими", – цитує Reuters Рубіо.

Як повідомлялося раніше, 12-14 березня глави МЗС країн-членів G7 зберуться на зустріч в канадському Квебеку. Джерела агентства розповідають, що Канада від самого початку сподівалася, що "Група семи" узгодить спільну заяву – від війни в Україні до Близького Сходу і Китаю, а також другу декларацію, в якій буде викладено зусилля G7 щодо протидії так званому "тіньового флоту" Росії.

Однак, за словами дипломатів, узгодження повного тексту комюніке цього разу виявилося дуже складним, і деякі з них побоюються, що компроміс може бути не знайдений. Повідомляється, що США прагнули вилучити згадки про санкції та війну Росії в Україні, водночас вимагаючи більш жорстких формулювань щодо Китаю.

Три дипломати заявили, що Сполучені Штати також виступають проти окремої заяви щодо "тіньового флоту" Росії. Коментуючи це, Рубіо сказав, що завжди існують суперечливі моменти, додавши, що Вашингтон не може підписати нічого, що могло б перешкодити посадити Росію та Україну за стіл переговорів.

Держсекретар висловив упевненість, що G7 зрештою узгодить документ, який буде змістовним і об'єднуючим, не підриваючи при цьому "нашої здатності посадити обидві сторони за стіл переговорів".

Як повідомлялося, у лютому країни G7 не змогли схвалити спільну заяву з нагоди третьої річниці повномасштабної війни між Україною та Росією через гострі розбіжності з позицією Вашингтона. Перед тим стало відомо, що США відмовляються називати Росію агресором у заяві G7 до третьої річниці великої війни.

Агентство Bloomberg стверджувало, що США навіть пригрозили відкликати підтримку спільної заяви держав G7.

 

Теги: #рубио #сша #g7

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