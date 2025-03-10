Політика

17:35 10.03.2025

Трамп може відвідати Китай у квітні – ЗМІ

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Трамп може відвідати Китай у квітні – ЗМІ

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп може зустрітись з лідером Китаю Сі Цзіньпіном у квітні, повідомляє South China Morning Post.

"Інсайдери кажуть, що Трамп може зустрітися з Сі в Китаї вже в квітні, незважаючи на ескалацію торгової війни. Президент США висловив сподівання, що лідер Китаю відвідає Мар-а-Лаго, але Китай прагне більш офіційної обстановки в Пекіні чи Вашингтоні", - йдеться у повідомленні SCMP.

Видання зазначає, що його джерела у дипломатичних колах стверджують, що "президент США Дональд Трамп може відвідати Китай уже наступного місяця, оскільки після повернення в Білий дім американський лідер зосередився на досягненні угоди з Пекіном".

Водночас лідери обидвох країн бажали б, щоб інша сторона здійснила візит саме до їх держави, аби представити це "дипломатичним тріумфом". Втім, початкові дискусії точились саме навколо візиту Трампа до Китаю. Наразі ж невідомо наскільки далеко дискусії просунулись.

Теги: #китай #трамп

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