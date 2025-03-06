Нова політика США поставила під сумнів єдність західного світу – Залужний

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Надзвичайний і повноважний посол України у Сполученому Королівстві Великої Британії Валерій Залужний виступив у четвер на безпековій конференції у Королівському інституті міжнародних відносин (Chatham House) у Лондоні, де надав свою оцінку геополітичній ситуації у світі.

"Нова політика США поставила під сумнів єдність західного світу, а Білий дім намагається перекласти забезпечення безпеки і оборони Європи на їхні власні сили. Вашингтон робить все більше кроків назустріч Кремлівському режиму у той час, коли Росія та Вісь зла намагаються зруйнувати світовий порядок", - дописав Залужний у своєму Телеграмі.

Він також зазначив, що Україна сьогодні де-факто боронить не лише східний кордон НАТО, а й східний кордон Європи.

"Вона (Україна – ІФ-У) продовжує чинити опір і тому стала суб’єктом міжнародної політики. І без Збройних сил України вже неможлива нова архітектура Європейської безпеки", - наголосив Залужний.