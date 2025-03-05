Мережко: Гренландія та Панамський канал - частини стратегії Трампа в конкуренції з Китаєм, але питання - чи буде вона реалізовуватися в рамках міжнародного права

Гренландія та Панамський канал є частинами стратегії президента США Дональда Трампа в конкурентній боротьбі з Китаєм, але питання в тому, чи буде вона реалізовуватися в рамках міжнародного права, заявив голова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко (фракція "Слуга народу").

“Щодо Гренландії то вона дійсно має для США стратегічне значення і ще президент Рузвельт намагався її придбати. Панамський канал також має стратегічне значення для США, у тому числі у контексті боротьби з проникненням Китаю в Латинську Америку. Взагалі, йдеться про певну стратегію Трампа у конкурентній боротьбі з Китаєм. Питання в тому, чи буде ця стратегія реалізовуватися в рамках міжнародного права”, - сказав Мережко агентству “Інтерфакс-Україна” у середу, коментуючи виступ Трампа у Конгресі США.

За словами народного депутата Трамп вважає себе великим президентом. “Навіть Джорджа Вашингтона він поставив на друге місце після себе. Для нього прикладом президента є МакКінлі, який був відомий використанням тарифів і територіальною експансією”, - відзначив Мережко.