Політика

17:27 04.03.2025

Тимчасове припинення військової допомоги не лише виклик, але й можливість перезавантажити українсько-американські відносини - Фріз

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Тимчасове припинення військової допомоги не лише виклик, але й можливість перезавантажити українсько-американські відносини - Фріз

Тимчасове припинення військової допомоги - це не лише виклик, але й можливість для України перезавантажити відносини зі США, вважає член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки Ірина Фріз (фракція “Європейська солідарність”).

“Тимчасове припинення військової допомоги — це виклик, але й можливість для України перезавантажити відносини зі США… Потрібно використати цей період для перезапуску діалогу між Києвом та Вашингтоном”, - сказала Фріз в коментарі агентству “Інтерфакс-Україна” у вівторок.

За словами Фріз, ситуація в Овальному кабінеті Білого Дому суттєво ускладнила українсько-американські відносини, але після перших емоцій, які охопили весь світ, сьогодні “ми чуємо про готовність до відновлення діалогу”.

На думку народного депутата, Україні потрібно не очікувати рішень від Вашингтону, а робити ініціативні кроки з боку керівництва на всіх рівнях — політичному, дипломатичному, військовому.

“Для ефективного вирішення питання необхідно об’єднати зусилля всіх гілок влади та громадськості. До процесу мають бути залучені парламент, який може впливати на міжнародну позицію через міжпарламентські зв’язки, лідери громадської думки та аналітичні центри, які можуть працювати із західними ЗМІ та експертною спільнотою, уряд і дипломатичний корпус, які мають запропонувати конкретні механізми для зміцнення співпраці”, - зазначила Фріз.

Вона також вважає доречним створення переговорної групи, яка включатиме не лише представників влади, а й опозиції, громадськості, лідерів думок та українців, яких поважають у світі та США.

Політик наголосила, що стабільність відносин України та США має ключове значення не лише у військовому аспекті, а й для збереження міжнародної коаліції на підтримку України.

“Діалог із Вашингтоном допоможе відновити широку підтримку союзників, що не менш важливо, ніж саме постачання зброї… При всій складності ситуації ми маємо докласти всіх зусиль для збереження міжнародної коаліції, яка підтримує Україну в боротьбі з російською агресією, а США є невід’ємною складовою цієї коаліції. Внесок України в захист безпеки в Європі розуміють партнери”, - підкреслила народний депутат.

Фріз вважає, що підписання угоди між Україною та США щодо мінералів може стати точкою для відновлення конструктивного діалогу.

“Українська сторона була готова до підписання угоди, і якщо її підписання може стати точкою для відновлення конструктивного діалогу, то цей крок варто зробити. Головне, щоб угода не суперечила інтересам України та сприяла зміцненню нашої позиції у стратегічних відносинах зі США”, - сказала Фріз.

Теги: #європейська_солідарність #сша #ірина_фріз

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