В ЄК не коментують рішення Трампа зупинити допомогу Україні, але запевняють в непохитності підтримки з боку ЄС

В Європейській комісії не коментують рішення президента США Дональда Трампа зупинити підтримку Україні, одночасно запевняючи в продовженні підтримки з боку Європейського союзу.

"Я не думаю, що ми маємо право коментувати рішення чи оголошення, зроблені по той бік Атлантики. Що, на мою думку, залишається надзвичайно важливим, так це непохитна підтримка Європейського Союзу наших друзів в Україні", - сказав у вівторок в Брюсселі на брифінгу речник Європейської комісії Стефан Керсмакер.

Відповідаючи на запитання, чи готовий ЄС заповнити цю прогалину, яку могли б залишити американці, речник звернув увагу на лист, якого президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн надіслала лідерам ЄС з планом "Переозброїти Європу", закликаючи до збільшення витрат у сфері оборони. "І це дуже важливо. Президент виклала свої ідеї, які будуть закладені в дискусії, які відбудуться з лідерами 6 березня, і тоді побачимо, як далі розвиватимуться справи", - зазначив Керсмакер.

Відповідаючи на запитання, чи планує високий представник Кая Каллас продовжувати реалізацію плану щодо збільшення військової підтримки України, її речник Ануар Ель Аноуні сказав: "Високий представник висунула нову оборонну ініціативу, щоб підтримати Україну більшою кількістю боєприпасів у короткостроковій перспективі. Я можу сказати, що ця ініціатива дістала широку політичну підтримку на останньому засіданні Ради із закордонних справ, і це питання залишається в стадії активного обговорення перед засіданням Європейської ради".

Відповідаючи на запитання, чи зможе ЄС замінити, зокрема, Starlinks, інший речник Томас Реньє нагадав, що в ЄС "дуже наполегливо працюють над Iris Squared".

"Iris Squared повністю функціонуватиме лише до 2030 року. Тим часом ми опрацьовуємо альтернативне рішення, так званий GovSatCom, який, по суті, є об’єднанням і спільним використанням наявних супутникових можливостей у державах-членах. Україна висловила зацікавленість у GovSatCom, і ми зараз це розглядаємо", - повідомив він.