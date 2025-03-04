Політика

14:18 04.03.2025

Прем'єр Чехії: Рішення Трампа підкреслює нагальну потребу фундаментальних змін у поточній політиці Європи

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Прем'єр Чехії: Рішення Трампа підкреслює нагальну потребу фундаментальних змін у поточній політиці Європи

Прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала закликав до фундаментальних змін у європейській політиці у відповідь на рішення Дональда Трампа призупинити військову допомогу Україні.

“Рішення президента Трампа підкреслює нагальну потребу фундаментальних змін у поточній політиці Європи. Ми повинні зміцнити наш економічний і військовий потенціал і взяти на себе повну відповідальність за власну безпеку. Це вимагає збільшення інвестицій в оборону. Забезпечення нашої безпеки також означає активізацію нашої підтримки України”, - написав він у соцмережі Х.

Прем'єр наголосив, що “ми не можемо допустити успіху агресивної політики Росії, яка загрожує всім нам”.

“Епоха покладатися на інших у вирішенні фундаментальних міжнародних викликів від нашого імені закінчилася. Зараз для Європи настав час рішуче перейти від слів до дій”, - заявив Фіала.

 

Теги: #фіала #чехія

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