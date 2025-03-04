Політика

12:54 04.03.2025

Президент Фінляндії вважає, що Україна повинна отримати членство в НАТО "де факто"

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Президент Фінляндії вважає, що Україна повинна отримати членство в НАТО "де факто"

Президент Фінляндії Александр Стубб вважає, що мирна угода має передбачати, що Україна має отримати членство в НАТО у випадку, якщо Росія знову нападе на неї, заявив він в інтерв'ю телеканалу CNN.

"Україні буде складно стати членом НАТО, оскільки Німеччина і США ставляться до цього скептично. То чому б замість цього не надати Україні членство де-факто?" – зауважив Стубб.

Президент уточнив, що спочатку цю ідею висунув американський сенатор Ліндсі Грем.

"Я вважаю, що це буде досить надійною гарантією безпеки", - додав Стубб.

Він зазначив, що, як і раніше, вважає, що США залишається на боці Європи, незважаючи на зусилля російської пропаганди.

Стубб також закликав використати кошти, конфісковані в Росії.

"Є ще кілька країн, принаймні, одна, які ставляться до цієї ідеї скептично. Я думаю, якщо ви хочете збільшити тиск до максимуму, то потрібно використати ці кошти і використати їх негайно", - вказав президент Фінляндії.

Раніше повідомлялось, що Стубб заявляв про переговори між Фінляндією та Україною найближчім часом.

 

Теги: #нато #стубб #фінляндія

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