Фіцо погрожує заблокувати саміт ЄС через припинення Україною транзиту газу до Європи

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо пригрозив заблокувати саміт Європейського Союзу в четвер щодо схвалення фінансової та військової допомоги Україні, повідомляє Česke Novyny.

Він має намір зробити це, якщо лідери європейського блоку не підтримають вимогу Братислави щодо заклику ЄС до Києва відновити транзит природного газу через свою територію.

"Може статися так, що я заблокую ухвалення висновків щодо масштабної фінансової та військової допомоги Україні щодо війни", – сказав Фіцо.

Водночас він допустив можливість компромісу щодо пропозиції Братислави щодо транзиту газу через Україну.

Україна припинила транспортування російського газу на початку 2025 року після закінчення терміну дії відповідного контракту з російською стороною. Після російських атак на її газову інфраструктуру Україна почала імпортувати газ зі Словаччини. Київ мотивував припинення транзиту тим, що Москва отримує кошти для фінансування війни в Україні через експорт газу.

Фіцо назвав комедією та насмішкою над здоровим глуздом ситуацію, коли Україна припинила транзит російського газу через свою територію, а тепер імпортує його газопроводами з ЄС.

Словаччина також хотіла б додати до висновків саміту ЄС положення про необхідність негайного встановлення режиму припинення вогню в Україні. Попередні зустрічі представників деяких європейських країн щодо України Фіцо вважає зустрічами в інтересах продовження війни. Водночас він відкинув ініціативи, спрямовані на озброєння України. За його словами, ця стратегія поки не спрацювала і Словаччина не братиме в ній участі.

"У той час як більшість країн-членів Європейського Союзу виступають за продовження війни, Словаччина виступає за мир. Я відкидаю крики про те, що Україна воює за нас. Україна завдає нам шкоди, оскільки вжила заходів, які підвищили ціну на газ. Без газу зі сходу ми не маємо шансів бути конкурентоспроможними", – сказав Фіцо.

За словами Фіцо, Словаччина не має заперечень щодо запропонованих висновків саміту ЄС, які стосуються посилення обороноздатності європейського блоку. У цьому контексті Братислава вітала б винятки з дотримання бюджетних правил ЄС і можливість використання грошей на оборону, а також на військово-цивільні проекти.

Джерело: