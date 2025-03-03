Фон дер Ляєн у вівторок листом ознайомить лідерів ЄС з планом "Переозброїти Європу": міцний мир будується на силі

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у вівторок направить лідерам країн-членів Європейського союзу листа, в якому буде викладений план з посилення оборонних спроможностей Спільноти.

Відповідне оголошення вона зробила у понеділок в Брюсселі.

Фон дер Ляєн утрималася від коментарів щодо конфлікту, який виник між президентами США та України Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським, про що її запитали журналісти, але відповіла на запитання щодо плану переозброєння Європи, про який вона згадала у неділю в Лондоні по завершенню зустрічі лідерів з оборони України.

"Завтра я проінформую країни-члени листом про план "Переозброїти Європу". Без сумніву, нам потрібен потужний сплеск захисту. Ми хочемо міцного миру, але міцний мир можна побудувати лише на силі. А сила починається зі зміцнення нас самих. І це мета плану "Переозброїти Європу", який я завтра представлю державам-членам", - сказала президент Європейської комісії.