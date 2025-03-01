Політика

01:50 01.03.2025

Трамп: Зеленський не виглядав як людина, яка хоче миру

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Трамп: Зеленський не виглядав як людина, яка хоче миру
Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп вважає, що його український колега Володимир Зеленський не хоче миру, на відміну від Путіна.

«У нас сьогодні була зустріч, як ви знаєте, з президентом Зеленським, і я б сказав, що з його точки зору вона пройшла не дуже добре. Думаю, він дуже переграв. Ми шукаємо миру. Ми не шукаємо когось, хто підпише угоду з сильною державою, а потім не укладе мир, тому що відчуває себе сміливим», - сказав він під час спілкування з журналістами 

На думку президента США, Путін хоче змусити Зеленського покласти край війні, однак український президент хоче «битися, битися, битися».

«Президент Путін захоче його укласти (мир – ІФ-У), і він хоче його укласти. І ви бачили те, що я бачив сьогодні. Це людина (Зеленський – ІФ-У), яка хоче, щоб ми підписалися і продовжували воювати. Але ми цього не зробимо. Не за цю країну», - заявив він.

Трамп також додав, що Зеленський не виглядав як людина, яка хоче миру.

Американський президент заявив, що не хоче «вдаватися в щось затяжне», його мета – «негайний спокій».

Трамп також зазначив, що Україна не зможе перемогти без допомоги США.

«Ви не можете підбадьорити когось, у кого немає карт, і раптом ця людина скаже: «Ну, тепер я можу продовжувати битися». Ми не будемо далі воювати (…) Або ми покінчимо з цим, або дозволимо йому боротися. І якщо він буде боротися, це не буде гарно. Бо без нас він не виграє, я вам скажу», - заявив американський президент. 

Теги: #мир #трамп #зеленський #сша

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