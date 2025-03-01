Трамп: Зеленський не виглядав як людина, яка хоче миру
Президент США Дональд Трамп вважає, що його український колега Володимир Зеленський не хоче миру, на відміну від Путіна.
«У нас сьогодні була зустріч, як ви знаєте, з президентом Зеленським, і я б сказав, що з його точки зору вона пройшла не дуже добре. Думаю, він дуже переграв. Ми шукаємо миру. Ми не шукаємо когось, хто підпише угоду з сильною державою, а потім не укладе мир, тому що відчуває себе сміливим», - сказав він під час спілкування з журналістами
На думку президента США, Путін хоче змусити Зеленського покласти край війні, однак український президент хоче «битися, битися, битися».
«Президент Путін захоче його укласти (мир – ІФ-У), і він хоче його укласти. І ви бачили те, що я бачив сьогодні. Це людина (Зеленський – ІФ-У), яка хоче, щоб ми підписалися і продовжували воювати. Але ми цього не зробимо. Не за цю країну», - заявив він.
Трамп також додав, що Зеленський не виглядав як людина, яка хоче миру.
Американський президент заявив, що не хоче «вдаватися в щось затяжне», його мета – «негайний спокій».
Трамп також зазначив, що Україна не зможе перемогти без допомоги США.
«Ви не можете підбадьорити когось, у кого немає карт, і раптом ця людина скаже: «Ну, тепер я можу продовжувати битися». Ми не будемо далі воювати (…) Або ми покінчимо з цим, або дозволимо йому боротися. І якщо він буде боротися, це не буде гарно. Бо без нас він не виграє, я вам скажу», - заявив американський президент.