Білий дім заявив, що Трамп та Венс "ніколи не дозволять використовувати американський народ у своїх інтересах"

Білий дім оприлюднив офіційну заяву після зустрічі президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського.

"Президент Дональд Трамп і віце-президент Джей-Ді Венс завжди будуть відстоювати інтереси американського народу і тих, хто поважає позицію Сполучених Штатів у світі - і ніколи не дозволять використовувати американський народ у своїх інтересах", - йдеться у документі.

Також у заяві Білого дому йдеться про те, що 52% українців прагнуть швидкого завершення війни і вважають, що Україна "повинна бути відкритою для передачі частини території в обмін на мир". Зазначається, що середній вік військових у майже мільйонних Збройних силах України сягає 43 років, та наголошується на високому рівні дезертирства у ЗСУ.

Зазначається, що президент України неодноразово робив заяви про патову ситуацію на фронті та наголошується на тому, що Зеленський визнав, що ситуація в Україні може призвести до Третьої світової війни, і що без допомоги США вони програють:

"Третя світова війна може початися в Україні, продовжитися в Ізраїлі, звідти перекинутися в Азію, а потім вибухнути десь в іншому місці" – цитують в заяві президента України.

Також наголошується, на тому, що президент Трамп схвалив продаж оборонної летальної зброї Україні на суму $39 млн 2019 році.