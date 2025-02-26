Політика

17:40 26.02.2025

Рубіо: ми маємо дізнатися вимоги росіян, щоб дійсно зрозуміти чи хочуть вони миру

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Рубіо: ми маємо дізнатися вимоги росіян, щоб дійсно зрозуміти чи хочуть вони миру

Для того щоб оцінити готовність Росії до завершення війни необхідно спочатку дізнатися вимоги російської сторони, заявив держсекретар Марко Рубіо в інтерв'ю Fox News в середу.

"Ну, я думаю, ми збираємося це (готовність Росії до миру – ІФ-У) перевірити. Ми сказали їм: хлопці, ви хочете закінчити війну чи хочете продовжувати? Якщо ви хочете покласти край війні, ми можемо поговорити про те, що знадобиться, щоб покласти край, з їхньої точки зору. Якщо ви хочете продовжувати війну, просто скажіть нам зараз. І вони погодилися на наступні дії, коли ми збираємося надіслати команди дипломатів, щоб зустрітися з їхніми, щоб начебто поговорити про те, що потрібно зробити, щоб припинити війну", - пояснив Рубіо.

Він відзначив, що якщо російські вимоги будуть нереалістичними, це буде ознакою того, що Москва не прагне завершення війни.

"Але ми маємо перевірити цю пропозицію. Нам потрібно знати, і президент хоче знати на початку свого президентства, чи зацікавлені росіяни в припиненні цієї війни чи ні", - підкреслив Рубіо.

Теги: #рубіо

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