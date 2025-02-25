Вучич назвав голосування щодо української резолюції в ГА ООН помилковим, варто було утриматися

Президент Сербії Александр Вучич попросив вибачення в громадян країни за підтримку в Генеральній Асамблеї ООН (ГА ООН) європейської резолюції щодо України, зазначивши, що це було помилкою, і Белграду варто було б утриматися, пише у вівторок сербська газета "Політика".

"Я вважаю, що Сербія сьогодні зробила помилку, я прошу вибачення перед громадянами, - наводить видання слова Вучича про голосування, яке відбулося в ГА ООН у ніч на вівторок. - Вина лежить на мені, але, напевно, я занадто втомився і занадто перевантажений, тому не можу встежити за всім".

Він зазначив, що під час голосування американського проєкту аналогічної резолюції Сербія утрималася, так само треба було голосувати і за європейським проєктом.

"І, як ви бачите, я говорю це в той момент, коли цілком очевидно, що я втрачу прихильність або політичні очки в ЄС. Я вважаю, що Сербія мала утриматися. Мені нікого звинувачувати, крім себе самого, я недостатньо з цим впорався", - наводить слова Вучича "Політика".

У ніч на вівторок у ГА ООН відбулося голосування за двома проєктами резолюцій щодо України - від Києва та європейських партнерів, а також США.