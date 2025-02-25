Вибори президента України відбудуться після закінчення війни - заява Ради

Вибори президента України будуть оголошені після закінчення війни і забезпечення сталого миру, говориться у заяві Верховної Ради, яку за словами члена фракції “Європейська солідарність” Олексія Гончаренко, прийняли нардепи.

“Рада підтримала постанову про підтримку демократії” - написав Гончаренко у Телеграм.

За його словами постанову (№13041) про заяву Верховної Ради про підтримку демократії в Україні в умовах агресії російської федерації підтримали 268 народних депутатів на пленарному засіданні парламенту у вівторок.

"Верховна Рада… констатує, що введений в умовах повномасштабного вторгнення російської федерації воєнний стан в Україні не дозволяє провести вибори згідно з Конституцією… Разом з тим, український народ єдиний у тому, що такі вибори мають відбутися після завершення війни. Верховна Рада заявляє, що Україна як демократична країна, щойно на її території буде забезпечено всеохоплюючий, справедливий і сталий мир, за рішенням парламенту… оголосить проведення виборів президента України і забезпечить їх проведення відповідно до всіх міжнародних виборчих стандартів", - йдеться у заяві.

У заяві підкреслюється, що президент Володимир Зеленський обраний на вільних, прозорих, демократичних виборах, а його мандат український народ та Верховна Рада не ставить під сумнів.

"Парламент… акцентує увагу на необхідності дотримання передбаченого законами України принципу інституційної безперервності влади, особливо в умовах дії правового режиму воєнного стану, та наголошує, що президент… Володимир Зеленський повинен виконувати свої повноваження до вступу на пост новообраного президента України згідно із частиною першою статті 108 Конституції України", - відзначається у заяві.

Як повідомлялось, Верховній Раді на пленарному засіданні у понеділок не вистачило голосів для прийняття постанови про підтримку демократії в Україні (№13039).